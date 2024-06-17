特企／第一次跨界合作 台灣啤酒Ｘ晶碩光學 聯手引爆夏日熱潮！
台灣隱形眼鏡領導品牌「晶碩光學」與「台灣啤酒」在今年攜手史上第一次的隱眼與啤酒的超Cool合作，引爆夏日熱潮。此次的焦點在於晶碩全台獨家「薄荷日拋隱形眼鏡」與台啤新品「台啤微醺系列─芭樂蓮霧啤酒」跨界結合。利用兩款產品特殊元素，打造限量聯名款的露營鋼杯和摺疊提籃，並於指定通路推出限定活動。這次超狂的夏日聯名合作，也在網路上掀起一股討論熱潮，網友紛紛驚嘆：「第一次看到隱眼與啤酒結合」、「這年頭的行銷策略都在比創意的!」
晶碩光學作為國內專業隱形眼鏡的領導品牌，在產品研發上不斷創新，去年底更是成立「眼球研究院」，以不斷優化配戴體驗為目標，投注33億研發經費，並集結超過200位專業研發人員，開發更多創新功能的隱形眼鏡。而「薄荷日拋軟性隱形眼鏡」，就是晶碩「眼球研究院」旗下一款獨家創新產品。其專利的MintCool保存液，添加Poly(MPC-co-BMA)及Menthol薄荷醇成分，在炎熱的夏天，給消費者不一樣的配戴感受。產品目前於全台晶澈通路獨家販售。
迎接今年夏天最酷的潮流! 6/30前於全台7-11購買台啤新品「台啤微醺系列─芭樂蓮霧啤酒」，登錄活動序號周周抽質感聯名贈品以及晶碩薄荷日拋1元換購券。7/28前在晶澈門市購買3盒晶碩「薄荷日拋軟性隱形眼鏡」，也可直接把聯名贈品帶回家!
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