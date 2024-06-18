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「MVP打線」Betts左手骨折最慘將缺陣8週！大谷翔平扛道奇核彈頭

▲洛杉磯道奇的豪華「MVP打線」成員Mookie Betts，因為被觸身球砸中導致左手骨折，預計缺席6到8週的時間，將先由大谷翔平扛下球隊第一棒重責。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇的豪華「MVP打線」成員Mookie Betts，因為被觸身球砸中導致左手骨折，預計缺席6到8週的時間，將先由大谷翔平扛下球隊第一棒重責。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇「MVP打線」的超強核彈頭Mookie Betts，在昨（17）日面對堪薩斯皇家的比賽中，意外被觸身球砸中，結果經檢查過後傳出左手骨折傷勢。道奇總教練Dave Roberts在今（18）日賽前透露，Mookie Betts可能將缺席6到8週的時間，不僅會錯過明星賽，回歸時可能接近賽季尾聲。原先固定以第2棒出賽的大谷翔平，也在下場面對科羅拉多洛磯的比賽扛起了核彈頭的重責大任

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Betts遭觸身球砸傷　總教練：缺席6到8週

昨（17）日的比賽中，Mookie Betts在7局面對皇家右投Dan Altavilla，結果被1顆時速高達97.9英里（約157.5公里）的四縫線速球砸中左手，讓他當下倒地並痛苦大叫，道奇防護員、總教練也都上場關心。雖然賽後道奇球團表示，Mookie Betts的左手腕骨折，不需要動刀，但仍需要長時間復原。

Dave Roberts在隔日賽前訪問時，給出了相對明確的回歸時間，預估Mookie Betts將缺席6到8週的時間。Mookie Betts近年維持高出席率，這僅是他近2年來首次出現在傷兵名單上，本季目前出賽72場比賽，打擊率3成04，外加10轟還有40分打點，是球隊最仰賴的進攻核彈頭。

大谷接替核彈頭　盼彌補球隊不足

Mookie Betts鎮守的游擊區域，道奇預計將讓Miguel Rojas、Enrique Hernandez輪番接替，而在打擊部分，則將讓過去主要打第二棒的大谷翔平，接下球隊開路先鋒的重責大任，同時他也擁有相當不錯的腳程，本季也累積了15次盜壘

對於Mookie Betts的缺陣，大谷翔平也表示：「我認為他是不可或缺的選手，希望他早日康復，我也會努力去彌補球隊的不足之處。」Dave Roberts則表示：「我希望他跟往常一樣表現就好，不需要特別做出改變。」


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