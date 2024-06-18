「MVP打線」Betts左手骨折最慘將缺陣8週！大谷翔平扛道奇核彈頭

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昨（17）日的比賽中，Mookie Betts在7局面對皇家右投Dan Altavilla，結果被1顆時速高達97.9英里（約157.5公里）的四縫線速球砸中左手，讓他當下倒地並痛苦大叫，道奇防護員、總教練也都上場關心。雖然賽後道奇球團表示，Mookie Betts的左手腕骨折，不需要動刀，但仍需要長時間復原。
Dave Roberts在隔日賽前訪問時，給出了相對明確的回歸時間，預估Mookie Betts將缺席6到8週的時間。Mookie Betts近年維持高出席率，這僅是他近2年來首次出現在傷兵名單上，本季目前出賽72場比賽，打擊率3成04，外加10轟還有40分打點，是球隊最仰賴的進攻核彈頭。
大谷接替核彈頭 盼彌補球隊不足
Mookie Betts鎮守的游擊區域，道奇預計將讓Miguel Rojas、Enrique Hernandez輪番接替，而在打擊部分，則將讓過去主要打第二棒的大谷翔平，接下球隊開路先鋒的重責大任，同時他也擁有相當不錯的腳程，本季也累積了15次盜壘。
對於Mookie Betts的缺陣，大谷翔平也表示：「我認為他是不可或缺的選手，希望他早日康復，我也會努力去彌補球隊的不足之處。」Dave Roberts則表示：「我希望他跟往常一樣表現就好，不需要特別做出改變。」