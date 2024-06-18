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林島諾貝爾獎得主會議月底舉行　中研院2名學者獲邀出席

▲第73屆林島諾貝爾獎得主會議，中研院學者施緹亞（Septia Kholimatussadiah）、張庭瑞（右）受邀出席。（合成圖／中研院提供）
▲第73屆林島諾貝爾獎得主會議，中研院學者施緹亞（Septia Kholimatussadiah）、張庭瑞（右）受邀出席。（合成圖／中研院提供）

記者林則澄／台北報導

第73屆林島諾貝爾獎得主會議6月30日至7月5日舉行，今年共有來自全球600名年輕科學家，與近40名諾貝爾獎得主對談交流，中央研究院也有2名年輕學者獲選出席，包括國際研究生學程（TIGP）奈米學程博士生張庭瑞、施緹亞（Septia Kholimatussadiah），將在會中針對物理學深入探討。

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中研院指出，本屆林島諾貝爾獎得主會議聚焦探討包含量子物理、量子科技、物理學作為基礎的能源挑戰及其解決方案，還有人工智慧在物理學的應用，大會也有邀請2023年諾貝爾物理獎得主安妮呂利耶（Anne L'Huillier）到場攜手年輕學者對談。

張庭瑞表示，非常期待能與不同世代、文化、教育背景的優秀科學家交流，互相腦力激盪得出對於未來科學界的想像與火花。

施緹亞指出，希望能向與會的諾貝爾獎得主和優秀科學家看齊，並將學習的知識帶回台灣分享年輕學子，讓更多人愛上科學。

中研院說明，2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，而其專為傑出年輕科學家舉辦，旨在激勵、啟發年輕學者，促進諾貝爾獎得主們和年輕科學家之間的知識、觀念與經驗廣泛交流。

林島諾貝爾獎得主會議自從1951年創辦以來，秉持輕鬆表達、自由對話的核心價值，成為不同世代之間廣泛、非正式的意見交流平台，每年一次的集會更是促進了不同世代、文化與專業領域科學家們交流的最佳機會。

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