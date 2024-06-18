峴港5日來回機票6188元！KKday今12:00開搶 一日遊行程買一送一
根據交通部觀光署最新統計，2024年第一季赴越南旅遊的台灣旅客已達近30萬人次，看好台越觀光商機，旅遊電商平台KKday於今（18）日祭出一日限定優惠，於中午12點開搶峴港5日來回機票6,188元、峴港機票現折1,618元、富國島來回機票現折3,618元，活動限定使用會員APP下單。另同步推出眾多峴港機加酒行程，像是5日超值機加酒1萬4,988元起，另外，即日起至7月31日也推出峴港指定一日遊與esim買一送一，還有SPA按摩商品88折，折扣碼數量有限、售完為止。
記者葉盛耀/綜合報導
峴港位於越南中部，台灣直飛只需2小時50分鐘，KKday搭配台灣虎航直飛航班，推出小資族超值5日機加酒、入住市區飯店，只要1萬4,988元起，輕奢5日機加酒則搭配海景飯店，售價1萬6,988元起，再贈送機場接送與網路Sim卡。想一次遊玩峴港及會安兩地，可選雙城5日機加酒，含兩地住宿、一日遊包車、越式洗髮、機場接送，售價1萬9,999元起。
想跟三五好友出遊、姊妹度假或家族旅行，KKday推出五星機加酒自由行，入住五星級「峴港洲際陽光半島度假酒店」，贈送洲際陽光半島下午茶，售價3萬8,888元起，同步也有峴港5日迷你小包團，四人即可成行，每人售價3萬2,188元起。
峴港擁有美麗沙灘、文化遺產和主題樂園等多元景點，是熱門度假勝地，KKday推出指定一日遊商品買一送一，推薦「巴拿山一日遊」，前往巴拿山太陽世界，乘坐纜車、遊覽佛手橋，來回接送買一送一，每人只要115元起；「會安古鎮一日遊」可以參觀古色古香的會安古鎮，品嚐當地小吃及網美打卡咖啡廳，來回接送加英語導遊買一送一，每人735元起，另外，其他峴港半日遊、一日遊商品也可領券享89折優惠。
另外，易飛網則是攜手「台北捷運Go」，於APP旅遊趣頁面，就可看到易飛旅遊針對台灣民眾最感興趣的日本、韓國、泰國、越南、歐洲等，精選團體旅遊情報及不定時優惠，「台北捷運Go」APP，除可進行搭車資訊查詢外，還為台北捷運會員提供豐富的交通生活體驗，包括遊台北主題地圖，各北捷站點玩樂情報，超優惠的國內飯店住宿劵等，本次跨界與易飛旅遊聯動，將精選國外行程納入選擇。