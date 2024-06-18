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特企／EBC金融集團攜手台灣行動兒童療育協會　呵護早期療育兒童

▲2014年，台灣行動兒童療育協會成立，始終秉持著「不放棄所有需要早療的孩子」的宗旨。（圖／品牌提供）
▲2014年，台灣行動兒童療育協會成立，始終秉持著「不放棄所有需要早療的孩子」的宗旨。（圖／品牌提供）

本報訊

2014年，台灣行動兒童療育協會成立，始終秉持著「不放棄所有需要早療的孩子」的宗旨。他們渴望每一位需要早期療育的孩子都能得到應有的支持，不論他們身處的社會、文化或經濟環境。

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近日，EBC金融集團與台灣行動兒童療育協會攜手合作，再次以行動實踐企業社會責任，彰顯對教育的堅定信念與實踐平等社會的使命，努力為早療兒童的未來奠定基石。透過與這些孩子的互動，如陪伴家庭、參與互動遊戲等方式，致力於為他們帶來更多的支持與成長。

此行不僅是為早療兒童提供支援，更希望能夠以身作則，發揮社會影響力。藉此建構一個更平等、更美好的社會。如同台灣行動兒童療育協會，EBC深信透過共同的努力和關懷，能夠為社會帶來正面的影響、賦能兒童成長，讓每一個孩子都能夠享有平等受教育的權利、讓那些因為資源分配不均而無法獲得同等陪伴與教育的兒童，提供所需的關懷和照顧。而這些努力將有助於每一個孩子建立對社會、對人際關係的認識，提升他們的自信心，從而健康快樂地成長。

值得一提的是，此次並非EBC首次投身慈善，在全球踐行企業責任。此前，EBC金融集團與WAGGGS合作，為全球女性提供教育、領導力培訓和社區服務機會。培養負責任的全球公民並賦予女性領導者權力，提倡一個更加公平、充滿活力和賦權的社會。同時，EBC成與聯合國基金會共同打敗瘧疾組織 United to Beat Malaria團結對抗瘧疾運動的合作夥伴，讓更多資源匱乏區群體免受虐疾侵害。以及與牛津大學合作，聯合舉辦「經濟學家都做了什麼」(What Economists Really Do) 系列研討會，推動構建與社會發展密切聯繫、開放包容的學術氛圍，聚集頂級智慧和高屋建瓴的思想，就全球廣泛性議題展開交流。

未來，EBC也將繼續在全球倡議企業社會責任中投入更多行動，呼籲更多人關注、加入我們的行列，以惠及更多資源匱乏區的貧困兒童等群體，共同為共建平等、包容的永續發展社會盡一份心力。此外，EBC內在部設立了專款，支援資源貧乏地區的兒童及公共教育，期望改善他們的教育環境，促進社會公平發展。這是EBC品牌的承諾，將人文關懷真實地融入實踐中。期待與更多志同道合的夥伴攜手，為兒童的未來、社會的進步共同努力！

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