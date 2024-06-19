「被摸又不會少塊肉」小鮮肉職場遇性騷　性別迷思害他有苦說不出

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行動劇演出同事們在KTV歡唱時，男主管對年輕的男下屬上下其手，還說要把他帶回家，下屬隔天上班時向同事反映，同事卻說主管人很好、男生對男生哪算性騷？被摸又不會少一塊肉！還質疑他小心眼、誣賴好人。
黃瑞汝說，這些都是實務遇到的個案狀況，東方社會常要求男性勇敢、要man、有淚不輕彈、別愛計較，導致男性受害者比女性面臨更多社會的障礙，遇到性騷時有口難言。
根據衛福部《性騷擾事件申訴調查》，5年來申訴案件從2018年的817件，增至2023年的2,650件，且申訴成立高達78%。在ＭeToo運動浪潮下，越來越多受害者不甘當沈默的黑數，願意勇敢站出來發聲，但人們仍有許多迷思，甚至出現檢討被害人的行為。
黃瑞汝呼籲，得知性騷事件時，千萬別以冷眼旁觀的態度、諷刺的言語看待受害者，對他們造成二度傷害，只要打破沈默，站出來問「你需要什麼幫忙嗎？」就能給他們力量。
台中市社會局長廖靜芝提出「3拿3要」，呼籲大眾拿掉性別刻板印象、拿掉性別暴力迷思、拿掉檢討與討論被害人，去除對性暴力受暴者的汙名化。也呼籲受害者要拒絕、要求助、要蒐證，以行動勇敢拒絕性騷擾。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110