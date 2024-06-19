南投旅遊新亮點！松柏嶺「茶薰饗宴」　7/20北車體驗茶葉蒸臉敷眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市觀光傳播局局長王秋冬及農業部農村發展及水土保持署南投分署分署長傅桂霖，和藝人楊繡惠及喔熊組長也到場體驗茶葉面膜敷臉、用茶葉敷眼的舒暢感，讓大家直呼好放鬆、好療癒！觀光署副署長林信任致詞時表示，將台灣的茶文化保存及推廣是觀光署的工作，推廣至國際化吸引更多的遊客來參與體驗更是觀光署的責任，南投名間鄉松柏嶺地區擁有百年茶產業及茶文化傳承，發展出獨特的茶薰六感文化體驗值得推廣給國內外遊客來體驗。
參山處長曹忠猷指出，今天記者會是以小型「魅力茶薰 六感饗宴 Cooling Tea Spa」活動的概念來呈現，7月20日活動當天會邀請來自百位不同國家的朋友一同來體驗茶薰六感，另外現場也有轄區在地特色產業與觀光圈業者展示販售產品與美食，茶席區提供限量免費試飲茶，還有皇媂樂團 3人組、網紅大提琴女神–小亞、星光歌手-林育澤、因為手碟 BECAUSE HANDPAN、海鷗．K人聲樂團音樂表演；更有加碼優惠活動，現場排隊領取限量200名的市集優惠50元抵用券，另外前往指定攤商消費滿100元，即可獲1點，集滿指定點數即可兌換環保吸管組或多肉盆栽等精美好禮，市集好禮，還有刺激的現場1元起標，豐富的活動內容，絕對不虛此行。芋頭專家阿聰師20日搭配會場茶席的茶飲與古箏音樂，推出聞名的芋頭酥讓與會遊客們也能體驗台灣「喫茶配餅」悠閒午後的茶食文化。南投縣名間產業觀光發展協會將在現場展示為松柏嶺遊客量身打造的茶鄉小旅行，走讀百年茶街體驗瞭解百年茶文化與受天宮的秘密，即使只有一人也可以報名參加。
Friends in Taiwan創辦人馬來西亞籍賴淑薇帶國際學生緬甸籍San San kyi、Anatasia及日本籍的山田千里也到場參與體驗茶葉面膜敷臉。參山處長曹忠猷邀請南投縣松嶺茶藝文化協會理事長陳薇茵、南投縣名間產業觀光發展協會理事長謝明璟，帶領茶療師現場操作示範茶薰六感活動，邀請國內外遊客一定要到松柏嶺體驗茶薰六感，讓身心一次滿足。
參山處表示，轄區內的南投縣名間鄉松柏嶺，除了有台灣北極玄天上帝信仰中心的受天宮外，更蘊藏著台灣最大茶區，且具有百年茶文化歷史，是台灣重要茶葉產地之一，更是台灣手搖茶的大宗產地，有著代表台灣不可或缺的各式基底茶。參山處在2021年將松柏嶺遊客中心打造成茶文化主題館後，致力於在地茶文化的保存與創新，其中與南投縣松嶺茶藝文化協會共同推出「茶薰六感」，以茶葉形態的改變表現出觸覺、味覺、嗅覺、聽覺、視覺、意覺六個面向，讓體驗者在過程中感受到身心靈的療癒。