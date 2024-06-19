《食屍鬼》作者黃色書刊現身「屍麥唷:)」快閃店　慶連載二周年

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現場巧遇藝人關韶文到場拍攝，關韶文發揮專業精神訪問漫畫家黃色書刊，黃色書刊不僅親自導覽，兩人聊起創作心路歷程，竟深有同感向彼此舉杯敬酒，關韶文誠心推薦自己2024的新書《再痛也要勇敢成全自己 - 如果你也有一件不做會遺憾一輩子的事—正顎手術、牙套日記全記錄》給黃色書刊，而黃色書刊力薦藍色包裝「課長款」聯名啤酒給關韶文，因對於中年上班族被生活和工作壓搾，身心交瘁的模樣十分有感，也希望酒標上的「中年杯歌」能引發民眾共鳴：生活不如意，一杯入喉的沁涼暢快能解千愁。
黃色書刊分享對於《食屍鬼》二周年的想法：「感謝每位讀者對作品的支持與厚愛。能夠達成這個里程碑，都是因為大家的鼓勵和陪伴，希望大家在快閃店玩得愉快、吃的開心，Smile:)」作者進一步透露，未來的《食屍鬼》將會帶來意想不到的驚喜，值得所有讀者支持和期待，一同見證角色們的成長與發展。
【食屍鬼二周年 屍麥唷:) 活動】
Gamania橘子集團旗下原創內容連平台「漫畫星」經紀作品《食屍鬼》，由知名漫畫家黃色書刊創作，至今已連載破100話、點閱近80萬！為歡慶載2周年，聯手台灣知名超人氣餐飲品牌「SUNMAI金色三麥」首度跨界打造「屍麥唷:)主題快閃店」，推出《食屍鬼》聯名闇黑炸雞、闇黑墨魚酥，漢堡系列及4款限定啤酒，6月7日至7月24日邀你來屍樂園狂歡！招募「喪屍」大軍，再加碼多重活動：即日起至7月24日使用「這裡拍拍～屍麥唷:)」人臉AI分析，就能獲得SUNMAI啤酒免費兌換券；線上完成閱讀《食屍鬼》SUNMAI金色三麥番外篇，即可於主題快閃店兌換限量《食屍鬼》野餐墊；6月7日起於快閃店內拍上打卡，並追蹤官方IG，即可獲得《食屍鬼》扇子。
【2024 漫畫星《食屍鬼》 x SUNMAI金色三麥「屍麥唷:)」活動資訊】
活動官網：https://bean.fun/szTU4
主題快閃店日期：即日起至 7 月 24 日（三） 止
主題快閃店點：
．SUNMAI BURGER 金色三麥麥漢堡 新莊宏匯店（新北市新莊區新北大道四段3號1樓）
．SUNMAI BAR 大稻埕貨櫃市集（台北市大同區民生西路底五號水門）
．SUNMAI BAR R8 Metro Bar（台北市中正區金華街12號）
．SUNMAI BAR 台中PARK 2（台中市西區英才路534號B1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！