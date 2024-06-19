SUGO派對週末來襲！社恐晉升社牛　上半年最強派對101大亮點盤點

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邀請大家共襄盛舉，【速per FUN的市集派對】除了現場美食餐酒店家齊聚，包括多間台北知名酒吧、餐廳及居酒屋等等像是Zoom inn、技固帕、Range Bistrokaya、Flow & Gallery、Nowhere_Taipei等等都加入陣容外，也有潮流及機能服飾品牌，像是NINETEEN OFFICIAL、FOOTER等也加入現場市集行列，一站就能逛好逛滿。
重點是為了讓大家有得吃有得逛，SUGO這次也大方釋出大量現金卷給大家。方法很簡單，透過活動連結就能獲得「現金抵用卷」（領取現金券），加上6/22-6/23現場還有【速per Man】拳擊機活動挑戰可以拿好禮，大家除了有機會能獲得iPhone 15、MacBook、iPad等好禮之外，現場還能直接匹配新朋友，憑match記錄共同到官方攤位領取周邊、盲盒等獎品，或許趁此機會還能剛好遇到人生伴侶也說不定呢！
亮點二：女神齊聚，最強女神電音趴帶你熱歌不間斷！
接下來的重頭戲，當然莫屬眾DJ女神齊聚的【速per辣 女神電音派對】啦！日期就在6/22日，身為台灣第一個全女DJ電音趴不說，大家耳熟能詳的DJ Xin、DJ ALY$HIA、DJ YUYU、DJ Leaya更是輪番登場，喜愛電音的大家千萬不能錯過。
亮點三：超Chill嘻哈派對接力，給你最難忘的週日派對！
最後要介紹的就是將於6/23週日登場的壓軸陣容【速per Chill 嘻哈配對】！直接邀請到台灣新生代嘻哈歌手、還有多位知名歌手蒞臨現場，包括千萬點擊HitSong製造機-影子計劃、【大嘻哈時代】亞軍-SOWUT、【大嘻哈時代2】實力派饒舌鬼才REX等，多位熱門單曲製造機想必嗨翻全場，嘻哈粉絲們這次不衝不行吧！（更多活動及卡司資訊：http://sugo3rd.com）
最後提醒大家除了這週末除了憑SUGO ID到台北101感受市集派對魅力、領取市集抵用卷外，7日內下載SUGO的新用戶也能在21-23日參加SUGO的線上活動——紅包雨、大轉盤抽獎（金幣、頭框等，實物獎品見下表；虛擬獎品線上領取，實物市集線下領取）快一起留下今夏最難忘的回憶吧。
活動｜【速per HIGH，速per FUN的市集派對】
日期｜6/21(五) 15:30 – 6/23(日) 21:30
地點｜台北101水舞廣場
活動｜
6/21(五) 15:30 –21:30 派對開幕
6/22(六) 12:30 - 21:30 速per辣 女神電音趴
6/23(日) 12:30 - 21:30 速per邱 超CHILL嘻哈派對