《艾爾之光》「莉緹亞4支線」6/20更新！兩大改版活動同步展開

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《艾爾之光》正式推出全新角色「莉緹亞」的第四支線，莉緹亞將化身追擊者，在尋求縫隙真相與復仇中前進。隨著第四支線開放，玩家將陪伴莉緹亞經歷三轉歷程，分別為一轉「詭巧投機者」、二轉「諷世愚者」，以及三轉「惡戲奇術師」的心路歷程，見證莉緹亞在歷經各種事件後，轉變為惡戲奇術師的過程。
第四支線改版活動同步開放，完成任務領豐富虛寶
配合《艾爾之光》莉緹亞第四支線更新，官方同步推出「莉緹亞的公演準備」及「莉緹亞的交易契約書」兩大活動，於活動期間使用角色莉緹亞完成各階段任務，即可獲得多重好禮，其中也包括道具「[科保]艾里奧斯小雞箱子」。
📍「莉緹亞的公演準備」（6月20日至7月4日）
即日起至7月4日，於活動期間使用莉緹亞完成各階段任務，即可獲得「[科保]莉緹亞的公演準備箱」以及「[露莉爾]惡戲奇術師骰子」等資源素材，免去玩家練等困擾。
📍「莉緹亞的交易契約書」（6月20日至7月18日）
即日起至7月18日，於活動期間完成指定任務，即可獲得「[露莉爾]賢者的魔法石」、「[科保]虹霓珠or泰納布洛斯的氣息選擇箱」等珍稀虛寶，完成全部任務最終更可獲得「[科保]艾里奧斯小雞箱子」一個。