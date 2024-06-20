吉哆台味趴重磅回歸 網羅全台人氣美食一站滿足

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前往花蓮旅遊，非吃不可的「公正包子店」也來站台。業者說，好吃的包子不用花俏，新鮮的豬肉加上蔥花，一口咬下滿是鮮甜的肉汁，麵皮散發淡淡麵粉香氣，是不容錯過的人氣美食！
同在餐車區的還有傳統潤餅，要包什麼餡料隨心所欲。偷偷分享，把小菜區的溏心蛋和麻油豬肝包進潤餅裡吃，另有一番風味。炸物是台灣人的心頭好，尤其是「台灣第一家鹽酥雞」，軟嫩多汁的雞肉外皮酥脆，混合著椒鹽香氣，絕對是台味趴的精髓。此次一併推出炸三角骨、酥炸皮蛋、炸甜不辣、炸豬血糕及花枝丸等，澎湃豐富的拼盤，配上無限暢飲的啤酒是夏日一大享受！
至於湯品，「林場肉羹」嚴選黑豬後腿肉，和入魚漿及在地紅番薯粉，吃起來滑溜軟嫩，搭配由大骨熬製湯頭，鮮香實在，每每在宜蘭羅東大排長龍，這道具地方代表性的極致湯品，吉哆台味趴就吃得到。
餐後甜點也是重頭戲，來自台中的「瑪露連」芋圓，以鬆軟綿密的芋頭純手工製作，香氣撲鼻，吃得到芋頭的顆粒；同場加映滑順嫩仙草，清香風味、入口幼滑，退火又清涼。夏季來碗冰品，「大苑子」芒果冰沙非吃不可，因為選用屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果製成，果香味十足，正對時的鮮果滋味充滿口腔，舒爽沁涼！
吉哆台灣味飲品多元，兒時回憶的金蘋果、金椰子喝到飽外，瓶裝可樂與芬達超復古，共有高達20種以上的飲料，其中來自淡水的「阿媽的酸梅湯」，酸酸甜甜、生津止渴，搭配滾燙的火鍋一起享用，真是人生一大樂事！
吉哆台味趴搶在暑期到來上市，是鎖定年輕客群餐敘聚會，店內以復古的柑仔店做發想，穿梭在吉哆彷彿來到60年代，歡迎一起來享美食「趴」一夏！