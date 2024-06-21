韓妞來台狂掃MIT靠得住茶樹涼感棉！在韓台灣人妻曝「1」原因
「韓流」席捲全台，不少台灣年輕人瘋韓國娛樂、韓式美食，不過其實「台風」也漸漸吹到韓國了！隨著台灣經典作品《不能說的秘密》、《我可能不會愛你》、《想見你》等在韓國爆紅，越來越多歐爸歐膩來寶島到此一遊，根據交通部觀光署資料顯示，今年1月韓國來台旅客超過11萬人次，擠下日本、香港成為第1名，「台灣必買伴手禮」也迅速成為韓網上的熱話題！
生活中心/綜合報導
台灣除了風景、小吃全球知名，讓外國人喜愛的還有便宜又便利的美妝、量販店，遊客來台「掃貨」情景屢見不鮮，從零食類的小泡芙、牛軋餅，到生活用品黑人牙膏等，都是熟悉的必買清單，然而近期成為最新人氣伴手禮的則是台灣製的「靠得住茶樹涼感棉」，韓網上出現不少相關討論文章，韓國歐膩紛紛被這款MIT商品收服。
移居韓國釜山3年的台灣YouTuber單單小姐，也有感「靠得住涼感衛生棉」的確已經成為歐膩們的新寵兒，身為涼感棉愛好者的她，近期去逛台灣大賣場發現，韓國人也開始大採購靠得住涼感衛生棉回韓國，已是台灣知名的「伴手禮」，她也透露是因為韓國幾乎都沒賣涼感衛生棉，讓不少韓國女生在台灣「一試成主顧」，也是她每次回台灣必囤貨的商品。
再過兩天就要迎接夏至的到來，意味著梅雨季的結束，台灣即將正式進入炎炎夏日季節，接下來的天氣將會進入炎熱悶濕的型態，女生們更該好好照護自己的私密處清潔。
靠得住茶樹涼感棉有3分涼和10分涼兩種不同選擇。一片約落在4至5元之間，全聯、家樂福、寶雅、屈臣氏、康是美、MOMO都有販售，「靠得住涼感衛生棉」價格親民且容易取得，難怪能成為新一代台灣伴手禮之光。