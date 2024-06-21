爆鬧翻大鶴又二度搭檔主持北影！百白嗆：他就是這麼卑鄙的人
百白和大鶴交情超過15年，日前爆出不合傳聞，近日台北電影節宣布兩人將再度攜手擔任典禮主持人，她今（21）日出席華視、公視台語台《我的意外室友》首映會，回應被說以學姐之姿指導他，她笑說兩人之間的恩怨：「其實我一直都在指導他，在這路上，我不會放過他。」更嗆說大鶴抄襲自己的發文，連錯字都一模一樣，「他就是這麼卑鄙的人。」
記者林奕如／台北報導
百白和大鶴同是台灣藝術大學戲劇系出身，私下交情不錯，2023年一起擔任台北電影節典禮主持人，但傳出百白會擺學姐架子指導，大鶴頗為不滿，兩人已經許久未聯絡。不過這次又一起搭擋主持北影，工作接觸變多，她直接發出「開戰宣言」，預告典禮當天會很精采，她說：「我發文之後，過沒多久他也貼文，我點進去，就知道他會照抄我的貼文，連錯字都一模一樣，他就是這麼卑鄙的人，我就直接留言嗆爆他說抄襲。」
百白坦言二度主持更緊張，因為風氣不一樣，人會有江郎才盡的時候，「我們滿意外會連莊，接到心情覺得好像上次表現受到認同比較放心。」是否暫時放下個人恩怨，和大鶴一起合作，她先是否認，「沒有個人恩怨，也不一定喔，在典禮當天就會知道。希望就是可以帶來不一樣的樣貌給大家。」