好多乾爹！哥倫比亞女「1人戰7翁」 給錢花還爭著伺候她
南美洲哥倫比亞1名年輕女子莉娜（Lina），因同時與7名退休老人交往，因此收到源源不絕的金錢、禮物，生活瑣事都有人伺候，還自豪道：「年紀大的比較大方，要求也不會那麼多」，而在當地引發熱議。面對批評者指責她出賣自己，莉娜也坦承，與7名老翁的關係確實是商業交易，但自己並非毫無付出，對方事前也都知情。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合拉美媒體報導，來自哥倫比亞大西洋省巴蘭幾亞（Barranquilla）的莉娜聲稱，過去與年輕男性交往的經驗，對方不但不分擔生活開銷，還會因為莉娜索要金錢而爭執，思考過後，莉娜決定將目標轉為年長男性，認為找老男人供養是最佳選擇：「無須索取，他們便會甘願付出一切，因為在那個年紀，他們很難找到像我這樣年輕貌美的女人」
為此，莉娜經常穿著性感，跑去老年人經常聚集的場所，比如公園尋找目標，主動攀談，還真的成功給她找到7名「男友」，這些人為了討她歡心，不惜將養老金花在她身上，負擔生活費，禮物，還主動幫忙做家務，鋪床、洗衣、疊被、煮飯，只為換得一親芳澤、共度春宵的機會。
莉娜坦言，與7名「男友」的關係屬於金錢交易，並非基於愛情，但她還是有付出的，也會照顧這些男友，收取報酬合情合理，交往前也已誠實告知自己的目的和情況，無法接受就拉倒，不強迫。
影片曝光後在網路上掀起熱議，不少人留言批評莉娜的行為形同犯罪、佔老人便宜，質疑：「這些老人的家人們都在哪裡」，還有人直接批評她就是出賣肉體。不過莉娜並不在意外界怎麼看她，認為只要她和男友們都覺得沒有問題就好，也有人提出相反看法，覺得莉娜夠坦率，也找到一種不尋常的方式，來確保穩定的生活。