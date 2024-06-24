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陸艦經澎湖海域　邱毅提4點熱議「民進黨信賴度面臨崩盤！」

▲對於中國潛艦於澎湖海域出沒引發熱議，邱毅表示台灣人民對民進黨信賴度面臨崩盤危機。（圖／總統府提供）
▲對於中國潛艦於澎湖海域出沒引發熱議，邱毅表示台灣人民對民進黨信賴度面臨崩盤危機。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

中國日前一艘094核動力彈道飛彈潛艦經過澎湖海域，浮出水面，而前天又有052C西安艦通過澎湖海域，都正好被澎湖漁民發現，對此前立委邱毅今（24）日表示，這兩件事無獨有偶、前後發生，台灣討論最熱議有4點，稱「台灣人民對民進黨的信賴度正面臨崩盤危機！」

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邱毅表示，094核動力彈道飛彈潛艦經過澎湖海域，並浮出水面，被澎湖漁民發現，並且拍下相關照片，向台灣申請獲頒獎金。前天052C西安艦又通過澎湖海域，同樣的是被漁民發現，052C是排水量3600噸以上的導彈驅逐艦，台灣稱為中華神盾，也是解放軍的海軍主力。

邱毅說，這兩件事無獨有偶，前後發生，在台灣社會引起熱議，討論最熱烈的有以下四點，首先是澎湖海域在海峽中線東側，離台灣本島很近，澎湖是台灣防衛的門戶，是否澎湖海域的管轄權已在中國手𥚃？門戶洞開，澎湖若失守，台灣還守得住嗎？

其次，為什麼連2次都是澎湖漁民發現，還拍照後領取獎金。依規定若軍方早就掌握，漁民是後知後覺，是沒有獎金可領的。漁民獲頒獎金，代表台軍方和海巡單位都沒有發現，這太不合理了，質疑也太疏忽了，難道澎湖海域已不設防，澎湖隨時可能丟掉嗎？

第三，台灣一向宣傳澎湖防衛很強，由美國協助部署，不但有先進的雷達偵測系統，海軍有佩里級成功艦，是向美國買的巡洋艦。空軍有經國號IDF戰機，是空軍的主力。美國還派了教官及技術顧問團進駐澎湖馬公，負責訓練台軍提升戰力，而美軍也協助台軍在澎湖部署岸基防空及反艦導彈。但由大陸094及052C連續現身澎湖海域，如入無人之境，上述的防衛堅強，可能是吹牛吧？

最後是台灣高層，尤其是總統賴清德、國防部長顧立雄，都吹得很飽滿，台灣以民脂民膏向美國買武器，中間一定有問題，出貓膩，質疑民進黨要台灣人民放心搞台獨，仇視大陸，不就擺明著找死嗎？「台灣人民對民進黨的信賴度正面臨崩盤危機！」

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