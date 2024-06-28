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百人14天挑戰！櫃姊、上班族靠「這」一物戰勝體內卡卡

▲統一AB優酪乳發起了百人14天挑戰，邀請各行各業的民眾參與試喝。（圖／翻攝自YouTube）
▲統一AB優酪乳發起了百人14天挑戰，邀請各行各業的民眾參與試喝。（圖／翻攝自YouTube）

生活中心/綜合報導

現代人工作壓力大，很容易因此引發腸胃問題，甚至導致排便「卡卡」不順暢，統一AB優酪乳發起了百人14天挑戰，邀請各行各業的民眾參與試喝，也意外揭開每個行業的辛酸血淚，不少人也在參與挑戰後，終於可以終止跟馬桶的長期抗戰了！

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▲光鮮亮麗的專櫃小姐，平日也因工作高壓、浮動吃飯時間的因素，有著莫大的困擾。（圖／翻攝自YouTube）
▲光鮮亮麗的專櫃小姐，平日也因工作高壓、浮動吃飯時間的因素，有著莫大的困擾。（圖／翻攝自YouTube）
跟著挑戰紀錄鏡頭，發現光鮮亮麗的專櫃小姐，平日居然也有著很大的困擾，除了排便問題之外，每天全妝上陣，又得辛苦久站，讓她們看起來一臉疲憊不堪。經過14天實證挑戰後，不僅氣色變得更好了，日常妝容也可以化淡許多，甚至以往自拍都要仰賴手機的打光模式，現在「素顏」也都自信許多。

▲工程師也現身大吐苦水，因為長時間坐姿導致上廁所不太順。（圖／翻攝自YouTube）
▲工程師也現身大吐苦水，因為長時間坐姿導致上廁所不太順。（圖／翻攝自YouTube）
▲工程師也分享，參加了AB優酪乳14天挑戰後，大讚上廁所「順給他一個人生圓滿！」。（圖／翻攝自YouTube）
▲工程師也分享，參加了AB優酪乳14天挑戰後，大讚上廁所「順給他一個人生圓滿！」。（圖／翻攝自YouTube）
不只這樣，像是「長時間久坐」的工程師，以及行銷專職的上班族，也都加入了這次14天挑戰。有辦公族親自現身大吐苦水，因為平日整天坐辦公室，真的只有假日才能好好上廁所，總是時刻感覺自己處於排便不順的狀態，一直到參加統一AB優酪乳14天挑戰後，才感受到順利排空的感覺。

▲一對夫妻分享，剛生孩子也容易造成上廁所時間拉長，適合飯後來一瓶，把更多時間留給美好的事情上。（圖／翻攝自YouTube）
▲一對夫妻分享，剛生孩子也容易造成上廁所時間拉長，適合飯後來一瓶，把更多時間留給美好的事情上。（圖／翻攝自YouTube）
本次百人挑戰活動，讓大家能夠在14天成功有感改變的關鍵，就來自於統一AB原味優酪乳，是嚴選雷特氏B菌，產品更榮獲國家腸胃健康雙效認證，能有效增加腸內益生菌，及有效降低胃幽門螺旋桿菌之數量。不少消費者在親身體驗後，也分享心得回饋，有人提到「很方便，又很好喝」、「像以前重重的感覺，已經沒有了」，也透過這次發起的挑戰，間接讓大家發現各行各業的辛酸血淚，提醒民眾，不管是因為忙碌還是壓力使然，都要時刻關心自己腸道的健康狀況！


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