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永遠的觀三甲！《麻辣鮮師》劇照曝　演員1人躺病床、她36歲過世

▲校園喜劇《麻辣鮮師》開播已經有24年之久，同時也是台灣播出時間最長、集數最多的校園連續劇。（圖為當時演員群/Threads）
▲校園喜劇《麻辣鮮師》開播已經有24年之久，同時也是台灣播出時間最長、集數最多的校園連續劇。（圖為當時演員群/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

校園喜劇《麻辣鮮師》開播已經有24年之久，同時也是台灣播出時間最長、集數最多的校園連續劇，成為不少人童年回憶。然而近日有網友翻出當年的演員劇照，結果其中已經有一位人氣演員已經離世，而一位仍然躺在病床和病魔奮鬥當中，讓許多觀眾都懷念起來。

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一名網友在社群「Threads」上發文表示「觀三甲，《麻辣鮮師》最經典的一代，當年真的超愛他們，但現在越來越鮮為人知，許多年輕人都不知道什麼是麻辣鮮師，遺憾的是裡面的演員一位已離世，一位還在和病魔奮鬥當中」。

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▲《麻辣鮮師》第二代劇照被翻出，不少觀眾都相當懷念該部長壽校園喜劇。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少看國《麻辣鮮師》的觀眾紛紛回應「永遠的觀三甲！我要當老師！」、「天阿真的太懷念了....想到張善為還躺在病床就想哭」、「以前太喜歡後藤希美子....沒想到年紀輕輕就離世」、「小時候因為小曼跟Money讓我重新燃起交到男友的希望」、「鐵人、Money跟小曼還有格格，太懷念了啦」、「回憶殺，整個劇情畫面都湧上來了。」

《麻辣鮮師》演員群超懷念！她36歲癌症過世觀眾惋惜

然而根據網友貼出的照片，可以看到是《麻辣鮮師》第二代的演員群，照片中全是演出「觀三甲」班級人員，包含杜詩梅、郭鐵人、林佑威、潘瑋柏、張善為、後藤希美子、林利霏、安以軒、范筱梵等人。

每個人現在都在各自領域發展，其中網友提到的「一位已離世」，就是當年飾演格格的「後藤希美子」，在演出《麻辣鮮師》爆紅之後享有高知名度，不過後來就淡出演藝圈，直到2018年1月23日，後藤希美子的在台友人才透露，她已於2016年1月因為乳癌末期去世，年僅36歲。後藤希美子生前並未向其他人透露病情，直至後事處理完將近半年後，在台友人才得知噩耗。

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▲在《麻辣鮮師》飾演格格的「後藤希美子」2016年因乳癌末期過世；飾演蝌蚪的「張善為」則爆出罹患怪病癱瘓，至今消失螢光幕11年。（圖/資料照/張善為臉書）
除了後藤希美子之外，令觀眾感到惋惜的還有曾是兒童台「黑皮哥哥」、在《麻辣鮮師》飾演「蝌蚪」的張善為，活潑又可愛的形象，深受觀眾喜愛，不過他2013年卻罹患突發性怪病，因血塊壓迫到脊椎神經導致行動不便，被爆出癱瘓，手術後隨即淡出螢光幕，至今已經消失11年，外界都不知道他目前病況。


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