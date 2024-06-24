永遠的觀三甲！《麻辣鮮師》劇照曝　演員1人躺病床、她36歲過世

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貼文曝光後，不少看國《麻辣鮮師》的觀眾紛紛回應「永遠的觀三甲！我要當老師！」、「天阿真的太懷念了....想到張善為還躺在病床就想哭」、「以前太喜歡後藤希美子....沒想到年紀輕輕就離世」、「小時候因為小曼跟Money讓我重新燃起交到男友的希望」、「鐵人、Money跟小曼還有格格，太懷念了啦」、「回憶殺，整個劇情畫面都湧上來了。」
《麻辣鮮師》演員群超懷念！她36歲癌症過世觀眾惋惜
然而根據網友貼出的照片，可以看到是《麻辣鮮師》第二代的演員群，照片中全是演出「觀三甲」班級人員，包含杜詩梅、郭鐵人、林佑威、潘瑋柏、張善為、後藤希美子、林利霏、安以軒、范筱梵等人。
每個人現在都在各自領域發展，其中網友提到的「一位已離世」，就是當年飾演格格的「後藤希美子」，在演出《麻辣鮮師》爆紅之後享有高知名度，不過後來就淡出演藝圈，直到2018年1月23日，後藤希美子的在台友人才透露，她已於2016年1月因為乳癌末期去世，年僅36歲。後藤希美子生前並未向其他人透露病情，直至後事處理完將近半年後，在台友人才得知噩耗。
除了後藤希美子之外，令觀眾感到惋惜的還有曾是兒童台「黑皮哥哥」、在《麻辣鮮師》飾演「蝌蚪」的張善為，活潑又可愛的形象，深受觀眾喜愛，不過他2013年卻罹患突發性怪病，因血塊壓迫到脊椎神經導致行動不便，被爆出癱瘓，手術後隨即淡出螢光幕，至今已經消失11年，外界都不知道他目前病況。