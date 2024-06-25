免賠4億！二審大逆轉彰縣府告贏台化 黃金地段70多公頃躍成話題
彰化縣政府於2016年不展延汽電共生設備固定污染源操作許可證，致已有50幾年歷史的台化公司彰化廠停爐關廠，台化訴請國賠，一審判縣府賠台化4億7704萬多元，二審今判縣府勝訴免賠。彰化縣長王惠美第一時間釋出善意，表示會繼續與台化溝通，讓環保和經濟並重、東區都市計畫早日啟動。台化彰化廠佔地70幾公頃，已納入彰化東區擴大都市計畫範圍。
記者顏幸如／彰化報導
對於二審敗訴，台化尚未回應。台化彰化廠區有70多公頃，由於地權單一，獲內政部列為彰化東區擴大都市計畫案第一優先處理，但東區都計進度緩慢，除了已直接影響中捷綠線延伸彰化的進度，連帶讓週邊發展遲滯。彰化縣政府希望台化彰化廠轉型不再做為生產製造基地，但台化公司另有考量，部份廠區已轉型為生技及觀光工廠。
台化與彰化縣政府的官司，起因於2011年12月30日前縣長卓伯源任內，核發台化彰化廠汽電共生設備M16、M17及M22固定污染源操作許可證，與生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質使用許可證，期限至2016年9月28日止。換了前縣長魏明谷執政，台化申請展延，但縣府受到環團壓力二度駁回，即使台化向環保署訴願及再訴願，縣府都不同意，台化提告國賠求償11億元。
一審法官認為台化因彰化縣政府違法行政處分受到損害，判應賠4億7,704萬6,416元。縣府上訴，二審大逆轉駁回台化公司上訴，判縣府免賠。
縣府希望與台化繼續保持良好的關係，王惠美今（25）日上午出席「彰化GO購」啟動記者會，獲知二審勝訴時感謝法院支持，強調絕對會在環保和經濟並重，讓鄉親有好生活、宜居的環境，後續也會繼續跟台化溝通，讓東區的都市計畫早日啟動。
有50幾年歷史的彰化廠，以生產尼龍等紡織品為主，是台塑集團已故創辦人王永慶、王永在兄弟成立台化的第1座生產基地，即俗稱的「起家厝」，當年停工導致上千員工失業，部份轉到雲林麥寮廠上班。中部環團多次公開感謝台化，指關廠換來北彰化的新鮮空氣，讓孩子可以不用在酸臭的燃煤味中長大。