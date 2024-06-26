特企／富邦人壽首創APP友善服務　行動繳費免出門

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深度洞察高齡族群與視障族群需求 持續優化數位服務彌平數位落差
富邦人壽APP金融友善服務專區於今年6月正式上線，客戶可以依需求選擇使用標準版或金融友善服務專區，並可隨時切換。專區設計充分考量高齡族群和視障族群的使用習慣，除了在APP中申請會員、查詢保單資料及保障內容等服務，還提供以下客製化功能：
1. 提升高齡族群暖心體驗：金融友善服務專區頁面字體放大1.5倍，使保單查詢不再吃力。如果已經設定過簡易登入的保戶，首次使用專區時可直接通過圖形或生物辨識登入，無需重複設定，專區內操作簡化，步驟減少，讓保戶一看就懂，享受便利的數位服務。
2. 專為視障族群打造無障礙數位環境：結合手機旁白功能，自動偵測是否開啟旁白功能，並自動提示進入金融友善專區。登入過程中遇到圖形驗證碼時，可選擇語音播放，無需視力辨識。此外，申請會員時可選擇電話語音發送OTP，一鍵操作即可收到電話通知完成驗證，確保會員申請流程暢行無阻。
3.查詢資訊精要化：保險保障項目繁多，為了讓客戶更容易掌握保障資訊，達到一「聽」了然，也特別依照客戶最常詢問項目精簡內容，讓客戶更容易取得所需資訊。
操作過程中，無論是語音播放驗證碼進行會員申請，還是語音播放圖形驗證碼進行會員登入，皆確保流程不中斷，客製化旁白功能更是貼心引導，提供清晰的頁面及功能指引。如需更多查詢或服務，可一鍵回到標準版APP或直接聯繫客服中心。
保單繳費免出門 LuckyPAY動動手指即可完成繳費
富邦人壽積極提升保戶的數位服務體驗，在保險費繳納方面，更持續開發多元化繳費管道服務。富邦人壽攜手台北富邦銀行，透過行動銀行的『LuckyPAY』服務即可24小時隨時隨地即時繳費，免去臨櫃繳費奔波、排隊之苦。保戶只要有台北富邦銀行的台、外幣帳戶，利用手機或行動裝置登入「富邦行動銀行」APP後，以LuckyPAY「掃碼付」掃瞄QRCODE，即完成繳費，過程完全無需填寫紙本，方便又環保。
根據富邦人壽內部統計，自推動LuckyPAY繳納保險費服務以來，使用此繳費管道的件數持續成長，2023年近一萬四千件(較2022年成長逾五成)，首期保費總計約當新台幣73億元，其中「外幣保單」更有近八成的保戶是透過LuckyPAY繳納，顯見保戶對於行動支付的體驗，信任感及數位黏著度均大為提升。
數位科技提升服務品質 創造公平待客新標竿
富邦人壽以公平待客為使命，不斷優化並建置友善的數位服務，確保每位保戶，包括高齡族群及視障族群，均能使用便捷的富邦人壽APP服務，落實「友善服務原則」。未來將持續擴展APP金融友善服務專區的範圍及查詢項目，如保費繳交及保單借款相關資訊，讓高齡族群與視障族群都能快速方便地使用APP，真正實現「網路無界限」的數位服務優勢。