周杰倫、金智媛現身東區！警車趕粉絲違停　倒車撞900萬豪車糗翻

西野加奈復出了！「新世代少女教主」新歌、演唱會齊發　粉絲哭暈

▲「新世代少女教主」西野加奈封麥5年宣布復出，一次公布新歌、演唱會資訊。（圖／西野加奈IG）
▲「新世代少女教主」西野加奈封麥5年宣布復出，一次公布新歌、演唱會資訊。（圖／西野加奈IG）

記者楊穎軒／綜合報導

35歲日本人氣歌手、「新世代少女教主」西野加奈2019年宣布無限期暫停演藝事業，後來嫁給前經紀人、誕下1名小孩，昨（25）日西野加奈在粉專公開手寫信，宣布回歸樂壇，「很高興跟大家報告我要重新開始活動」，預告將發行新單曲、EP還有兩場演唱會，讓粉絲相當激動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
西野加奈在X、IG上傳一封親筆信，「給一直以來支持我的各位，儘管有些突然，但我已經決定重新開始活動。再次感謝在我休息期間，所有聽我的歌曲並給我溫暖訊息的人，很高興跟大家報告我要重新開始活動。」她透露，7月5日發行新歌〈EYES ON YOU〉，9月18日推出EP《Love Again》，11月13日、14日會在橫濱舉辦演唱會。

▲西野加奈透過手寫信宣告重返演藝圈，透露新作品和工作計畫。（圖／西野加奈IG）
▲西野加奈透過手寫信宣告重返演藝圈，透露新作品和工作計畫。（圖／西野加奈IG）
「抱歉，資訊量太大！新歌陸續完成，也開始商談現場演出，每天都很興奮，最重要的是，我真的很期待久違跟大家見面」，此外，西野加奈表示，目前已經開通個人Instagram，如果大家能追蹤或留言，她會非常開心。

西野加奈16歲時，歌喉被日本索尼音樂相中並簽約，2009年以一首〈好想見你 好想見你〉竄紅，攻占各大音源榜單，成為她出道以來排名最高的單曲，也曾經為《火影忍者》劇場版獻唱主題曲，更連續9年登上NHK節目《紅白歌合戰》，2012年初來台錄製台視除夕特別節目《超級紅白藝能大賞》，將海外首唱獻給台灣。

▲2019年2月3日，西野加奈唱完在橫濱競技場的演唱會後宣布封麥，3月和前經紀人結婚，去年8月迎來第一個孩子出生。（圖／西野加奈臉書）
▲▼2019年2月3日，西野加奈唱完在橫濱競技場的演唱會後宣布封麥，3月和前經紀人結婚，去年8月迎來第一個孩子出生。（圖／西野加奈臉書）
▲▼2019年2月3日，西野加奈唱完在橫濱競技場的演唱會後宣布封麥，3月和前經紀人結婚，去年8月迎來第一個孩子出生。（圖／西野加奈臉書）

赴日必看！歐陽靖糾正：日本博愛座要讓位　揭這項規定更重要

火星人Bruno Mars要來了！9／8高雄國家體育場開唱　門票這天開賣

安芝儇受訪突然撩起褲管「驚見一片瘀青」　約定和李多慧這天見面

博物館「妹子側身擺拍超兇」還開高衩　身分是台師大音樂系校花

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選