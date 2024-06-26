西野加奈復出了！「新世代少女教主」新歌、演唱會齊發 粉絲哭暈
35歲日本人氣歌手、「新世代少女教主」西野加奈2019年宣布無限期暫停演藝事業，後來嫁給前經紀人、誕下1名小孩，昨（25）日西野加奈在粉專公開手寫信，宣布回歸樂壇，「很高興跟大家報告我要重新開始活動」，預告將發行新單曲、EP還有兩場演唱會，讓粉絲相當激動。
記者楊穎軒／綜合報導
西野加奈在X、IG上傳一封親筆信，「給一直以來支持我的各位，儘管有些突然，但我已經決定重新開始活動。再次感謝在我休息期間，所有聽我的歌曲並給我溫暖訊息的人，很高興跟大家報告我要重新開始活動。」她透露，7月5日發行新歌〈EYES ON YOU〉，9月18日推出EP《Love Again》，11月13日、14日會在橫濱舉辦演唱會。
「抱歉，資訊量太大！新歌陸續完成，也開始商談現場演出，每天都很興奮，最重要的是，我真的很期待久違跟大家見面」，此外，西野加奈表示，目前已經開通個人Instagram，如果大家能追蹤或留言，她會非常開心。
西野加奈16歲時，歌喉被日本索尼音樂相中並簽約，2009年以一首〈好想見你 好想見你〉竄紅，攻占各大音源榜單，成為她出道以來排名最高的單曲，也曾經為《火影忍者》劇場版獻唱主題曲，更連續9年登上NHK節目《紅白歌合戰》，2012年初來台錄製台視除夕特別節目《超級紅白藝能大賞》，將海外首唱獻給台灣。