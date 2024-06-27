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張菲嫩媳住飯店遇迷之格局！「超窄洗手台」進不去　尪示範超好笑

▲張菲嫩媳翁馨儀一家人住日本飯店，卻碰上迷之格局的房間，連洗手台都超級窄，張少懷（左圖左）示範洗手她笑翻。（圖／翁馨儀IG）
▲張菲嫩媳翁馨儀一家人住日本飯店，卻碰上迷之格局的房間，連洗手台都超級窄，張少懷（左圖左）示範洗手她笑翻。（圖／翁馨儀IG）

記者薛羽彤／綜合報導

女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後生下一對兒女，一家四口生活幸福美滿。喜愛日本的她，去年10月透露在日本買房，打開窗戶即可看見晴空塔，住宅擁有絕美景色。翁馨儀一家人近日到日本旅遊，晚間抵達後卻面臨房仲忘記幫他們繳水費，住飯店碰上「迷之格局」的房間，還有超窄洗手台，她笑說：「這洗手台窄到連師丈（張少懷）都進不去。」 

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翁馨儀近日在IG上透露，一家人到日本遊玩，晚間10點多抵達住處後，發現沒有水，苦嘆房仲忘記幫他們繳錢，而且上次也是面臨一樣的窘境，只好4個人深夜在街上找飯店。最終翁馨儀比價後找到價格合理的飯店，沒想到進去後才發現，房間格局很奇妙，進門後電視擺中間，一張床和其他兩張床分開擺，廁所很小間宛如飛機上的空間，整體來說乾淨整齊、設備也都可以。

▲翁馨儀日本住家沒有水，只好住飯店。（圖／翁馨儀IG）
▲▼翁馨儀日本住家被停水，只好住飯店。（圖／翁馨儀IG）
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此外，最令翁馨儀覺得好笑的是，洗手台的設計非常窄，旁邊又是淋浴間，完全只有一個洗手台的寬度，狹小的空間要靠近洗手都有點困難，她還要老公當場示範給大家看，只見張少懷肩膀整個縮起來，走不進去靠著彎腰前傾才能洗到手，她笑說：「笑死我了，這洗手台窄到連師丈都進不去。」連小孩子也在一旁笑出聲。

▲張少懷要洗手只能縮起肩膀，彎腰向前傾才洗得到。（圖／翁馨儀IG）
▲張少懷要洗手只能縮起肩膀，彎腰向前傾才洗得到。（圖／翁馨儀IG）

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