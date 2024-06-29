拜登辯論表現差　德國官員促民主黨考慮換人選總統

路透：川普說客安撫日韓　勝選將一致抗中

▲美國前總統川普的盟友告訴日本和南韓官員，川普若重返白宮，將延續拜登時期深化三方關係路線，以抗衡中國和北韓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普的盟友告訴日本和南韓官員，川普若重返白宮，將延續拜登時期深化三方關係路線，以抗衡中國和北韓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓/東京/首爾28日綜合外電報導）路透社引述5名知悉相關對話的人士披露，美國前總統川普的盟友告訴日本和南韓官員，川普若重返白宮，將延續拜登時期深化三方關係路線，以抗衡中國和北韓。

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這些知情人士透露，過去幾週一些在川普面前說話頗具分量的政策顧問將相關訊息傳達給日韓官員：如果川普再度執政，將支持日韓繼續改善彼此關係，並推動軍事、經濟及外交合作以緩解全球緊張局勢。

這些顧問正努力說服華府在亞洲兩個最親密的友邦，川普以往那種對盟友砲口向內的作風，這次不會出現在印太地區。川普陣營相關努力此前未有報導披露。

美國在印太就台灣和南海議題面臨緊張局勢升高，以及中國與俄羅斯新的合作夥伴關係，還有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）向北韓示好。

在拜登昨天災難性的辯論表現後，這些對話顯得格外具分量；拜登差勁的辯論表現恐嚇跑尚未決定投票意向的選民。

曾任川普政府國家安全會議（NSC）幕僚長的傅萊茨（Fred Fleitz）本月曾到日本會晤官員，包括日本國家安全保障局長秋葉剛男。傅萊茨說：「我向他們保證聯盟將會堅實，而且川普知道必須與我們的盟邦密切合作，捍衛他們的利益。」

川普的盟友已就他若贏得11月總統大選的情況提出其他外交政策計畫，包括烏克蘭和平計畫及調整北大西洋公約組織（NATO）資金。然而他們向日韓的保證更具意義，在於當中是直接與外國官員對話。前川普外交政策官員也曾於5月拜會以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

不過當被問及這類保證時，川普競選陣營顯得謹慎。競選團隊資深幕僚拉希維塔（Chris LaCivita）說：「沒人有權代表川普總統與外國政府交談並做承諾。」川普競選網站的政策項目欄裡也未提到這個話題。

傅萊茨解釋，他並非代表川普發言，而是根據他與這位共和黨總統參選人共事的經驗提供評估。他表示，在川普第2任期內，美、日、南韓很可能會攜手抗衡中國和北韓。

曾在川普執政時期擔任駐日大使的美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）說：「在我看來，川普總統也同意這一點，認為我們與這3國建立的經濟關係愈深，連結就會愈強。」海格提仍與亞洲各國政府保持聯繫，在這些圈子中，有人認為他在川普第2任期很可能入閣。

另一名前川普官員覺得像傅萊茨這類做法可能是競選策略一環，「民主黨對川普的主要指控是他會拋棄友邦和盟友，單獨行動。但他現在更加小心，不讓民主黨有任何新的機會攻擊」。

南韓外交部在一份聲明表示，美日韓三方的合作「不僅必要也合乎常情」，而且獲得美國跨黨派支持，包括在上屆政府時期也是如此。

拜登競選團隊、白宮和日本外務省的發言人則未回應路透社詢問。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130629

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