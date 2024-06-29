路透：川普說客安撫日韓　勝選將一致抗中

我是廣告 請繼續往下閱讀
這些顧問正努力說服華府在亞洲兩個最親密的友邦，川普以往那種對盟友砲口向內的作風，這次不會出現在印太地區。川普陣營相關努力此前未有報導披露。
美國在印太就台灣和南海議題面臨緊張局勢升高，以及中國與俄羅斯新的合作夥伴關係，還有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）向北韓示好。
在拜登昨天災難性的辯論表現後，這些對話顯得格外具分量；拜登差勁的辯論表現恐嚇跑尚未決定投票意向的選民。
曾任川普政府國家安全會議（NSC）幕僚長的傅萊茨（Fred Fleitz）本月曾到日本會晤官員，包括日本國家安全保障局長秋葉剛男。傅萊茨說：「我向他們保證聯盟將會堅實，而且川普知道必須與我們的盟邦密切合作，捍衛他們的利益。」
川普的盟友已就他若贏得11月總統大選的情況提出其他外交政策計畫，包括烏克蘭和平計畫及調整北大西洋公約組織（NATO）資金。然而他們向日韓的保證更具意義，在於當中是直接與外國官員對話。前川普外交政策官員也曾於5月拜會以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。
不過當被問及這類保證時，川普競選陣營顯得謹慎。競選團隊資深幕僚拉希維塔（Chris LaCivita）說：「沒人有權代表川普總統與外國政府交談並做承諾。」川普競選網站的政策項目欄裡也未提到這個話題。
傅萊茨解釋，他並非代表川普發言，而是根據他與這位共和黨總統參選人共事的經驗提供評估。他表示，在川普第2任期內，美、日、南韓很可能會攜手抗衡中國和北韓。
曾在川普執政時期擔任駐日大使的美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）說：「在我看來，川普總統也同意這一點，認為我們與這3國建立的經濟關係愈深，連結就會愈強。」海格提仍與亞洲各國政府保持聯繫，在這些圈子中，有人認為他在川普第2任期很可能入閣。
另一名前川普官員覺得像傅萊茨這類做法可能是競選策略一環，「民主黨對川普的主要指控是他會拋棄友邦和盟友，單獨行動。但他現在更加小心，不讓民主黨有任何新的機會攻擊」。
南韓外交部在一份聲明表示，美日韓三方的合作「不僅必要也合乎常情」，而且獲得美國跨黨派支持，包括在上屆政府時期也是如此。
拜登競選團隊、白宮和日本外務省的發言人則未回應路透社詢問。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130629