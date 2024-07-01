暑期公幼加托服務需求增！國教署核定398名人力 加碼2.5億祭補助
為穩定公幼寒暑期加托服務，確保各園均得因應家長需求提供服務，教育部國教署宣布今（1）日起，加碼補助公立幼兒園加置照顧服務人力人事費，每名人力一年最高核定新臺幣65萬元，共核定398名人力。
記者林莞茜／綜合報導
國教署表示，自2024年寒假起，公立幼兒園於平日課後及寒暑假期間實施延長照顧服務，採定額收費，使得公立幼兒園參與服務幼生數需求大幅增加，寒假開辦率88.4%，與去年寒假開辦率相比較成長17.6%；112學年度第2學期開辦率92.4%，與111學年度第2學期開辦率相比較成長8.7%，預期暑假期間加托需求將再創新高。自7月起國教署補助加置照顧服務人力，除可減輕幼兒園外聘人力的壓力，同時減少園內教保服務人員負擔，期穩定公幼暑期開辦率。
國教署表示，加置照顧服務人力從今年7月起進入各園服務成為公立幼兒園重要的「生力軍」，有助於提升公幼現場的教保服務品質，並提供多元適性的活動內容，像是將體能遊戲、戶外遊戲、桌遊活動、積木建構和語文學習活動等納入統整活動中，不僅讓幼兒從活動中快樂學習，解決雙薪家庭安置孩子的問題，給予家長一個安心托育的環境。