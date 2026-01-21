隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，洛杉磯湖人隊的補強動向再度成為聯盟焦點。根據資深記者穆爾（Matt Moore）最新報導，湖人正與布魯克林籃網保持密切聯繫，目標直指籃網雙星：全能前鋒小波特（Michael Porter Jr.）以及明星中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）。其中，本季打出生涯代表作的小波特，被視為能徹底改變湖人戰術層級的「終極拼圖」。
湖人、籃網關係友好 克拉克斯頓或成內線升級首選
資深記者穆爾（Matt Moore）指出，過去兩年湖人與籃網頻繁接觸，先前關於多里安·芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）的交易合作非常愉快，這為雙方再度談判奠定了良好基礎。
若湖人希望以較適中的代價補強，克拉克斯頓將是極佳選擇。他的合約規模相對精簡，能讓湖人保留更多未來資產，且防守與護框能力絕不遜於現任先發中鋒艾頓（Deandre Ayton），能有效減輕湖人眾將在防守端的壓力。
場均25.7分爆發！小波特價值飆升 湖迷夢寐以求的鋒線答案
然而，真正讓湖人高層與球迷垂涎的是小波特。加盟籃網後，他徹底擺脫過往在丹佛金塊時期的角色球員枷鎖，本季場均轟下25.7分，各項數據全面爆發，被視為今年交易市場上最具影響力的得分手，入選全明星賽的呼聲也極高。
小波特具備出色的身材與運動能力，不僅能作為明星隊友身旁的頂級射手，更在防守與組織能力上展現大幅度的進步。在湖人急需提升進攻上限的當下，小波特無疑是完美的解決方案。
湖人拒放里夫斯！「三換一」交易方案浮上檯面
針對交易籌碼，報導中指出湖人目前並不打算送走里夫斯（Austin Reaves），而是傾向在休賽期與他簽下長約。由於籃網在涉及小波特或克拉克斯頓的交易中，基本門檻是要求「至少一個無保護的首輪籤」，因此湖人若想保住里夫斯，勢必得拿出更有誠意的包裹。
薪資專家分析，為了匹配小波特的薪資，湖人可能必須送出包含八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森特（Gabe Vincent）或克勒貝爾（Maxi Kleber） 中的三名球員作為主體。湖人管理層目前正傷透腦筋，為了得到小波特，付出多名輪替陣容內的球員及未來首輪籤，是否具備足夠的爭冠投資回報率。
