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nac nac 妍心35%奶瓶奶嘴 白袍實測滿足嬰兒主導式瓶餵

▲nac nac 妍心35%「偏心」設計的奶瓶奶嘴，經白袍評審實測能滿足嬰兒主導式瓶餵。（圖／業者提供）
▲nac nac 妍心35%「偏心」設計的奶瓶奶嘴，經白袍評審實測能滿足嬰兒主導式瓶餵。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

越來越多母嬰專家推崇「嬰兒主導式瓶餵」，讓寶寶自主喝到所需奶量，比傳統瓶餵更貼近寶寶需求。尤其過程中媽媽隨時觀察寶寶反應，更能增加親子間愛互動、情感升溫。只是，這種餵法需要搭配特殊設計的奶瓶奶嘴，nac nac 妍心奶瓶經多年研發，模擬媽媽乳房，獨家首創35%「偏心」流道設計，可以達到方便餵奶、減少寶寶吞入空氣及減少奶瓶殘奶三大效益。

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為了讓家長找到最適合寶寶的奶瓶奶嘴，並且安心放心使用，好食課特別招募25位平時在醫院工作又身兼父母的白袍專家，體驗與實測nac nac 妍心35%奶瓶奶嘴14天，結果揭露：專家整體滿意度達到87.5%、願意購買產品也達到85分，更有超過8成的白袍專家願意推薦給親友！

業者表示，傳統奶瓶奶嘴，其高角度瓶餵容易造成寶寶喝奶壓力，爸媽在大半夜起床餵奶時，也要一直找氣孔造成餵奶不便。nac nac 妍心奶瓶35%「偏心」流道設計，讓奶瓶抬舉角度更接近水平，寶寶不用躺著喝或是硬塞，依然能充分吸到奶，滿足「嬰兒主導式瓶餵」狀態，有近8成白袍專家感受到抬舉角度與以前使用的牌子，確實有所差異。

▲白袍專家體驗與實測nac nac 妍心35%奶瓶奶嘴14天，整體滿意度達85分。（圖／業者提供）
▲白袍專家體驗與實測nac nac 妍心35%奶瓶奶嘴14天，整體滿意度達87.5%。（圖／業者提供）
由於nac nac 妍心35%奶嘴「偏心」流道設計，提供寶寶最順暢的流道，也是最貼近親餵的哺餵方式。此外，奶嘴材質選用日本大廠食品級白金矽膠，調配最接近母親乳房柔軟的黃金比例，提升寶寶喝奶時的穩定性，近九成實測白袍專家指出，能有效降低其他品牌產生的殘奶問題，相較其他品牌殘奶狀況，更是提升近6成滿意度！

除了考量媽媽與寶寶餵奶的舒適度與方便性，挑選奶瓶時也需留意奶瓶奶嘴使用的長久性，最好可以從出生使用到學齡前，創造更高的產品CP值。nac nac妍心35%奶瓶支援「一瓶多用」，把奶嘴拔掉就是「萬用儲乳瓶」，還可變身成把手奶瓶、滑蓋吸管水杯，滿足寶寶學齡前每個階段的成長需求。

市面上琳瑯滿目的奶瓶奶嘴，品質更是良莠不齊，白袍專家推薦選擇國際認證大廠生產的奶瓶奶嘴，會更有保障！像是nac nac妍心35%奶瓶使用頂級原料、100%台灣製造，且通過SGS檢驗，是可以讓父母放心的好選擇。若對於瓶餵有近一步的問題，則建議諮詢專業醫師。


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