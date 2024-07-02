特企／愛慕思7月登台　提供寵物優質營養與健康生活

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IAMS™ 愛慕思™ 秉持「健康優活」的理念為犬貓建立健康基礎，為寵物創造美好生活。IAMS™ 愛慕思™ 特別和世界領先的寵物營養保健權威–威豪™寵物營養研究中心 (WALTHAM) 的獸醫師與營養學家共同研發，主打量身訂製的「健康優活™系列」，完整均衡營養讓消費者安心購買，寵物開心食用。IAMS™ 愛慕思™ 熱銷產品「小型成犬營養配方」中，含源自雞肉的蛋白質、維生素及礦物質，滿足寵物身體所需的均衡營養；含甜菜漿纖維及果寡糖(FOS)等益生元維護消化系統健康、魚油中的Omega-3和Omega-6讓皮毛健康亮麗，及添加三聚磷酸鈉(STPP) 的酥脆顆粒幫助日常口腔護理。此外，IAMS™ 愛慕思™於幼犬與懷孕母犬營養配方中含有Omega-3和DHA使幼犬有健康的認知能力，成犬營養配方中含豐富抗氧化物維護抵抗力。
IAMS™ 愛慕思™ 同時也有專為貓咪打造的「成貓營養配方-鮪魚及鮭魚口味」，提供充足的營養與能量讓牠們保持體力，包括含有甜菜漿纖維及果寡糖 (FOS) 等益生元幫助消化系統健康、富含抗氧化物維生素 E 幫助維護抵抗力，及含 Omega-3 和 Omega-6 脂肪酸讓皮毛健康亮麗。IAMS™ 愛慕思™ 同樣推出專為幼貓、懷孕及哺乳母貓而設的營養配方，除了維護消化系統的健康，配方使用初乳調製而成，還包含維生素 A、牛磺酸及在母乳中的 DHA 幫助視力正常發展，也有抗氧化物維生素 E 達到維護抵抗力的效果。另外，IAMS™ 愛慕思™ 更為運動量較少的室內貓專屬訂製營養配方，提供相對較低的卡路里攝取維持健康體重，且含甜菜漿纖維打造化毛照護配方，幫助減少毛球生成。