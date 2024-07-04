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染髮4大迷思／一定要護髮、兩天別洗頭？醫曝真相：注意間隔時間

▲號稱天然的「植物染」未必安全，染髮當天也不一定非要護髮，皮膚科醫師蔡逸姍破除迷思。（情境圖／取自Unsplash）
▲號稱天然的「植物染」未必安全，染髮當天也不一定非要護髮，皮膚科醫師蔡逸姍破除迷思。（情境圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

許多人都有染髮經驗，但不少人擔心染髮傷身，使號稱天然染髮的「植物染」大受歡迎，對此食藥署邀請台灣皮膚科醫學會蔡逸姍醫師說明，天然成分未必無害，門診曾收治使用天然染髮劑卻引發頭皮癢、起紅疹、長水泡的病例；至於染髮導致膀胱癌的風險，若產品合法、正確使用、保持良好代謝、每次染髮間隔逾3個月，則應無疑慮。

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蔡逸姍指出，毛髮是由鱗片層、皮質層和髓質層組成，其中鱗片層由多層鱗片構成，覆蓋在毛髮表面以保護髮幹，而染髮的過程是將顏料或化學物質穿透鱗片層、進入皮質層，從而改變髮色；至於半永久或永久性染髮，主要是因染劑成分差異，導致染劑附著在毛髮的深度不同。

▲食藥署提醒，染髮前要注意頭皮有無傷口，每次染髮必須間隔3個月以上。（圖／取自Unsplash）
▲染髮前要注意頭皮有無傷口，每次染髮必須間隔3個月以上。（圖／取自Unsplash）
對於坊間傳聞，染髮會傷髮質，所以一定要當天護髮，蔡逸姍則說，染髮與護髮是2種不同的處理方式，不一定要在同一天處理，而某些業者建議48小時不洗頭，可使染劑穩定附著、減少毛鱗片傷害及頭皮刺激，但若真想洗頭，仍可用較溫和的洗髮精。

為了健康，有些人會選擇植物染或礦物染，以避免PPD（對苯二胺）等化學成分，不過蔡逸姍說，天然不意味完全無害，例如黑娜（henna，指甲花），是用指甲花的葉子製成，在印度多作為彩繪身體的天然色料，卻常引起皮膚過敏，因此提醒民眾，無論是植物染或化學染都有過敏風險。

過去文獻指出，過度染髮可能提高罹患膀胱癌機率，對此蔡逸珊說，根據近期研究，只要按照合法產品的安全說明來使用，同時保持身體良好的代謝，而且每次染髮間隔至少3個月以上，即不需要過度擔心。

食藥署另提醒，若頭皮有任何不適，包括濕疹、紅癢、毛囊炎、任何傷口等，或正在孕期與哺乳，都不建議染髮，若想染髮，應先尋求醫師建議與治療，待頭皮恢復健康後再染髮。

🟡染髮注意事項：

📍避免使用標示不清、來路不明產品，應選擇完整標示成分的染髮劑。

📍染髮當天最好大量飲水以增加代謝。

📍染髮前，先在耳後或手腕等部位進行皮膚敏感性測試，以防產品引起過敏反應。

📍使用後若有紅疹、發癢、脫屑、水泡等症狀，應立即就醫。

📍染髮後若陸續有白髮或原髮色生成，可用暫時性著色劑取代染髮，可有效遮掩新生髮根，也可降低染髮頻率。

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