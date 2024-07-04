染髮4大迷思／一定要護髮、兩天別洗頭？醫曝真相：注意間隔時間

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對於坊間傳聞，染髮會傷髮質，所以一定要當天護髮，蔡逸姍則說，染髮與護髮是2種不同的處理方式，不一定要在同一天處理，而某些業者建議48小時不洗頭，可使染劑穩定附著、減少毛鱗片傷害及頭皮刺激，但若真想洗頭，仍可用較溫和的洗髮精。
為了健康，有些人會選擇植物染或礦物染，以避免PPD（對苯二胺）等化學成分，不過蔡逸姍說，天然不意味完全無害，例如黑娜（henna，指甲花），是用指甲花的葉子製成，在印度多作為彩繪身體的天然色料，卻常引起皮膚過敏，因此提醒民眾，無論是植物染或化學染都有過敏風險。
過去文獻指出，過度染髮可能提高罹患膀胱癌機率，對此蔡逸珊說，根據近期研究，只要按照合法產品的安全說明來使用，同時保持身體良好的代謝，而且每次染髮間隔至少3個月以上，即不需要過度擔心。
食藥署另提醒，若頭皮有任何不適，包括濕疹、紅癢、毛囊炎、任何傷口等，或正在孕期與哺乳，都不建議染髮，若想染髮，應先尋求醫師建議與治療，待頭皮恢復健康後再染髮。
🟡染髮注意事項：
📍避免使用標示不清、來路不明產品，應選擇完整標示成分的染髮劑。
📍染髮當天最好大量飲水以增加代謝。
📍染髮前，先在耳後或手腕等部位進行皮膚敏感性測試，以防產品引起過敏反應。
📍使用後若有紅疹、發癢、脫屑、水泡等症狀，應立即就醫。
📍染髮後若陸續有白髮或原髮色生成，可用暫時性著色劑取代染髮，可有效遮掩新生髮根，也可降低染髮頻率。