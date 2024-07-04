髖關節退化痛到跛腳！「脊骨矯治療法」減痛　手法輕柔五十肩救星

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恩主公醫院中醫部部針傷科主任黃敬仁說，根據世衛組織2019年統計，全球約5.28億的人有骨關節炎問題，最常見於膝關節，其次是髖關節與手關節，主要影響55歲以上人群，其中60%為女性，風險因素包含關節損傷、過度使用、年齡增長和過重。
另根據衛福部資料，70歲以上長者多數有退化性關節炎，主因是關節軟骨過度使用、滑液分泌異常，導致關節活動受限，產生疼痛、腫脹、發熱等症狀，嚴重會造成骨刺與關節變形，進而影響活動能力。
黃敬仁表示，中醫傷科手法能快速減緩退化性關節炎產生的疼痛，而傳統的傷科治療如推拿、按蹻、關節調整等，可使身體肌肉與骨骼錯位、痠痛暫時緩解，但人的姿勢有慣性問題，因此復發頻率較高，若需進一步改善，則得藉由針灸或脊骨矯治療法。
針對脊骨矯治療法，黃敬仁說，有別於傳統傷科治療方式，以輕柔、搖晃的手法，將錯位的肌肉、筋膜與骨頭，還原至身體結構該有的位置，以助患者回歸身體系統平衡，適合有關節受傷、肌肉痠痛、腰椎勞損、脊椎小面關節錯位與髖關活動障礙的患者。
上半身脊骨矯治 「五十肩、媽媽手」救星
此外，上半身的脊骨矯治針對五十肩、媽媽手這類肌肉痠痛問題，效果特別顯著，因為治療過程能同步調整骨頭、肌肉和筋膜；下半身療法主要針對髖關節肌肉的病症，包括扭傷、拉傷或閃到腰等，藉由下肢調整可使肌肉的位置還原。
黃敬仁指出，相較於傳統傷科治療動作僅約1~2分鐘，可瞬間將錯位骨骼回歸正常位置，脊骨矯治療法的手法相對輕柔，每次治療過程約需20分鐘。
黃敬仁也說明，若患者已施行脊椎骨釘固定手術，礙於脊椎或骨關節已被固定，施以此療法效果有限，並提醒接受治療的病人，平時坐姿、站姿，走路姿勢都需調整，以免肌肉骨骼因為習慣的姿勢或動作，再次恢復到調整前的狀態，另劇烈運動也需暫停3週以上，以免療效打折。