背部、下肢痛好幾年！竟是椎弓根解離性滑脫 2手術解痛3天回家
一名70歲男性背痛、下肢痛持續數年，近2個月酸麻加劇，無法持續走路超過10分鐘，原本仍不太想治療，但因年底計畫出國，怕症狀加劇影響行程，才決定到奇美醫院檢查，診斷為「椎弓根解離性滑脫」，經雙通道內視鏡手術將椎弓根骨刺完整清除，再以單通道內視鏡手術切除滑脫產生的椎間盤突出。術後第3天即順利返家，後續配合復健及護腰保護，不到1個月疼痛徹底解除。
家庭消費中心／綜合報導
奇美醫院骨科部主治醫師吳宗穆說明，「椎弓根解離性滑脫」並不常見，病人椎弓因受力不當導致斷裂，造成脊椎前後滑動，多數病人無明顯症狀，但若壓迫到脊神經，容易造成坐骨神經痛、麻木、刺痛或行走困難，且一般核磁共振檢查在滑脫不嚴重情形下不易發現此病灶，常需藉由電腦斷層才能診斷。
針對治療，吳宗穆指出，脊椎內視鏡手術近10年間在全球蓬勃發展，其微創特點能最大程度減少對病灶以外周邊組織的傷害，從最初僅針對腰椎椎間盤突出的單通道內視鏡椎間盤切除術（PELD），到雙通道全椎管減壓（UBESS），最後連椎體間融合術都能以內視鏡進行。
吳宗穆指出，椎弓根解離性滑脫的病人隨著年齡增加，脊椎滑脫將逐漸趨於穩定，因此治療方式可以選擇脊椎內視鏡手術，只需要用到3個0.7公分的傷口，便能將內視鏡與手術器械伸入病灶治療，甚至能以局部麻醉進行手術，對於麻醉風險偏高的病人來說無疑是福音。
吳宗穆也說，一般脊椎內視鏡手術後當日即可下床活動，隨後只需妥善照顧傷口並保護腰部，同時進行適當的核心肌群訓練，便能維持腰部長期健康。