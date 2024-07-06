29歲男「睪丸變大變硬」！爆睪丸癌須切1顆 醫神招保生育救外觀
29歲陳先生是熱愛旅遊的單身上班族，常在寒冬前往日本泡湯，原本身體健康，日前卻發現左側睪丸明顯脹大，摸起來比平常堅硬許多，起初因為沒有疼痛不在意，但眼見兩側睪丸愈來愈不對襯，這才決定就醫，結果發現竟是睪丸癌，必須切除睪丸，恐影響生育、外觀，使他焦慮不已。
家庭消費中心／綜合報導
國泰醫院泌尿科主治醫師唐靖說，常見的睪丸切除原因包含睪丸癌、睪丸扭轉、萎縮性睪丸、延遲發現的隱睪症、嚴重感染導致的睪丸膿瘍、睪丸創傷與破裂等，而過去舊有觀念認為，只要對側睪丸狀況良好，單側切除對生殖功能應該不會造成太大傷害，但新研究顯示，精蟲品質在單側切除後有85%機率受到影響，其中9%可能在術後發生嚴重寡精症，甚至無精症。
唐靖表示，目前的醫療科技無法預測切除單側睪丸會使生殖力下降多少，因此術前保存生殖力相當重要，而精蟲冷凍程序與卵子冷凍相比明顯單純，多數只需以自我排出的精液便足夠進行精蟲冷凍，沒必要事前打針或侵入性診察，少數已有寡精症者則可輔以睪丸取精方式完成凍精。
根據統計，睪丸切除對男性外觀的影響，並不亞於乳房切除對於女性外觀的影響，而以現有的醫療科技，要以人工方式完全重現睪丸複雜的生殖、荷爾蒙機能並不容易，重現外觀完整性則相對簡單，目前台灣引進人工睪丸為矽膠材質，其隔著陰囊看到的大小與觸捏手感，都相當貼近真實睪丸，且置放方式單純，可視病況與根除性睪丸手術一起執行。
針對陳先生的治療，唐靖指出，討論後決定先凍精，再進行根除性睪丸切除術，並於術中置放人工睪丸，而睪丸腫瘤經檢驗證實為睪丸癌第1期，後續不必進行化學治療。由於外觀與治療前無異，陳先生得以不必在意他人眼光，持續享受泡湯樂趣，也不擔心沒有子望。