李澤瓏合作日本大咖出單曲！曝6年前曾來台灣　最愛1款點心

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李澤瓏這次單曲跟MV都是在日本完成，因為她自認是一個「完整的I人」，所以拍攝當下旁邊有人走來走去，讓她覺得很害羞，所幸東京人步調快速，所以沒什麼人會特別關注，只有用餘光瞄過。
李澤瓏也分享，從小就很喜歡看日劇、聽日文歌，本來還想說要去日本留學，只要通過日文檢定N3就有獎學金，她也在3個月內就考到N1（最高等級），不過後來沒有機會去日本，也進了公司當歌手，所以就沒有繼續往這方面發展。目前日文就是可以交流，但沒有很標準，和龜田誠治溝通時，主要會聽對方說，之後再透過翻譯將自己的完整意思傳達給對方，之後也會想在日本發展，且有在日本的演出，但是否會專心留在日本還需要再觀察。
李澤瓏透露，其實在2017年出道前曾到日本住過1年，當時住在東京江戶川區、迪士尼附近，那時候還不太會日文，但因為從小很喜歡日本的文化跟音樂，所以就想去當地感受一下，也有買迪士尼的年票，在平日的時候去比較幸福。因為她喜歡吃拉麵，也把住家周遭的拉麵吃過一輪，還做出排名，表示目前最喜歡的是「卍力拉麵」，第一名至今沒有變過。最近「卍力拉麵」在西門町開店，也讓她感到驚訝，表示當初去吃的時候還沒什麼人，沒想到現在竟然開到海外。
李澤瓏表示，這次和龜田誠治合作，之後也想集齊東京事變的所有人，不過不會想要特別去打擾對方，只要可以見到就好了，更笑說如果見到椎名林檎可能會「猝死」。另外她也很喜歡孫燕姿，先前有拿到對方工作人員的聯絡方式，疫情期間對方有特別關心，也讓他覺得很感動。
由於李澤瓏在2018年曾到台灣旅遊，玩了台北、高雄和墾丁，來了之後發現真的很喜歡台灣的土鳳梨酥，喜歡微酸的口味，之前曾想過要在網路上買，不過代購費太貴了，這次就想來台灣買一點。她也說有考慮要在台灣發展，且有機會一定會再來，也想在台北拍MV，但可能要找人少一點的地方，也很喜歡蘇打綠主唱吳青峰和歌手安溥，至今還沒看過他們的演唱會，也希望之後有機會可以去看。