《永劫無間》3周年慶典！聯手Uber Eats等三大品牌跨界合作

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啟動全新地圖【龍隱洞天】、新武器【拳刃】、新極品時裝
3周年慶典版本更新，此次推出了玩家們期待已久的全新地圖【龍隱洞天】、近戰博擊武器【拳刃】，此外，還新增了染髮系統和全新極品時裝【長生賽季寶卷】。
全新地圖【龍隱洞天】，是一個隱秘而廣闊的地下世界，每個區域都展現出獨特的自然風貌和人文景觀，地圖中還隱藏了許多彩蛋，等待玩家們細心發掘和探索。
近戰武器「拳刃」在招式設計上脫胎於千變萬化的搏擊格鬥之術，融入了中國傳統武術，配合拳刃的極品魂玉【太極弄雲手】可以在短時間內打出高爆發傷害！讓玩家在拳拳到肉的戰鬥中享受博擊的樂趣！
第13個賽季秘藏寶卷【長生賽季寶卷】以經典「封神榜」角色為靈感，推出了一系列精美的極品時裝，立即擁有玉玲瓏極品時裝【封神錄·妲己】、劉煉極品時裝【封神錄·姜子牙】及顧清寒極品時裝【封神錄·龍吉公主】，讓你在遊戲中展現傳奇般的風采。
《永劫無間》3周年慶！台灣限定跨界活動全面揭曉
永劫無間在亞服遊玩人數年年攀升，我們對大家的支持表示由衷感謝。此次營運團隊推動了在地品牌聯動合作計畫，合作靈感來自於玩家們的遊戲習慣，許多人喜歡組隊打完《永劫無間》後一同去吃早餐，這次就跟著營運團隊的腳步一起來吃早餐，還有更多精彩的聯動消息將在活動當日揭曉，敬請期待！
Uber Eats x 晨間廚房-活動一覽：
1.【永劫無間x晨間廚房】台灣限定聯名款氣泡：即日起至3周年活動網頁完成指定任務，免費索取「劫寶-我的堡」聯名氣泡，限量10,000份先搶先贏。網址
2.【永劫無間x Uber Eats x晨間廚房】一日店長活動(7/06第一場)：實況主「赤鬼伯伯」將coser永劫無間「玉玲瓏」，與玩家在<晨間廚房中和新生門市>相伴享用早餐，當日營運團隊也會釋出更多遊戲最新訊息。立即搶先報名
全家便利商店活動一覽：
為慶祝《永劫無間》3周年，於7月4日起至全家便利商店推出獨家限量商品，透過 FamiPort 讓你輕鬆參與活動，滿足你的收藏欲望和創作熱情！
活動期間限定推出的限量商品包括：
1.Q版角色貼紙：可愛的《永劫無間》角色化身為Q版貼紙，讓你貼滿各個角落！
2.3周年明信片：《盜墓筆記》的人氣角色「張起靈」，將作為新英雄首次踏入《永劫無間》世界。
3.胡桃、天海、季滄海 DIY 公仔：三款深受喜愛的角色化身為DIY公仔，讓你動手組裝、創造屬於自己的獨特角色模型。
以上商品只在全家便利商店限量發售，喜愛《永劫無間》的玩家千萬不要錯過這次難得的收藏機會！此外，為了增加活動的趣味性和參與感，我們特別舉辦了「胡桃、天海、季滄海 DIY 公仔」創意投稿活動。只需在活動期間(7月4日至8月31日)內完成DIY公仔並拍照投稿到官方粉絲團，即可參加抽獎，贏取精美好禮！
《永劫無間》3周年除了多元的品牌合作活動外，遊戲內也更新豐富的全新內容等玩家們發掘，立即免費登入，加入全球戰場，享受無盡挑戰吧！
《永劫無間》Steam免費下載：https://ican.tw/ySVW9
《永劫無間》3周年聯名抽獎活動網頁：https://ican.tw/gEHQT
《永劫無間》官方Facebook：https://ican.tw/knrtZ
《永劫無間》官方Instgram：https://ican.tw/cfkP9
《永劫無間》官方Twitch頻道：https://ican.tw/svBX2
《永劫無間》官方YouTube頻道：https://ican.tw/rtNS7