特企／《三國：戰地無疆》限量封測　百萬現金豪禮等你拿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《三國：戰地無疆》是一款全面還原真實三國，具有極高代入感和自由度的即時戰爭策略手遊。遊戲顛覆傳統SLG的玩法，讓玩家告別繁瑣操作，強化策略性體驗，帶給玩家更爽快更自由的戰略享受。
告別繁瑣翻地，創新村莊經營玩法自產資源，讓發育更輕鬆。
遊戲強化養成策略，首創村莊玩法，玩家可以自由建設村莊，按需自動產出資源。此外聯盟還可以建設共有屬地，抵禦敵軍偷襲，實現盟内資源互助。更有副產品貿易、商人經商、內政派遣、寶藏尋找、屯田等豐富經營玩法，讓玩家不找礦、不採集、真正把時間花在策略上。
自由行軍告別鋪路，創新内外城一體，讓三國更真實。
遊戲為了給玩家更舒心的體驗，在細膩寫實的3D無縫大地圖中，玩家不用耗時鋪路，可自由改變行軍路線，利用天時-四季變化晝夜晴雨、地利-真實還原三國地形，自由實現埋伏、躲閃、包剿等即時操作，讓戰爭更具策略性，指哪打哪超自由。
此外，遊戲摒棄了傳統的內外城場景分離設計，在大地圖即可完成主城所有操作，再也不用因為等待切屏、加載讀條而被敵人閃擊偷襲，給玩家帶來更沉浸式的三國世界。
新卡不用養，抽到就上場，無損換將自動徵兵，讓征戰更自由
遊戲內不鎖卡，支持無損互換英雄等級、技能，無損調整隊伍武將配置，探索更多配將可能。自動徵兵，告別打卡練兵、隨時切換兵種，適應各種戰役場景，讓玩家攻城略地更爽更自由。
限量封測啟動，分享遊戲内容贏MyCard等好禮
《三國：戰地無疆》限量封測招募活動現已展開，只需要前往官方Facebook查看相關貼文，按指引進行參與即可體驗。玩家在封測期間的儲值會在遊戲正式上市時按比例返還。此外，測試期間分享任意遊戲相關内容至社群，即可有機會獲得MyCard點數卡和超多好康福利，千萬不要錯過！
事前預約即送雙橙將和1190抽，更多豪禮就等你
《三國：戰地無疆》事前預登錄活動正式啟動！AppStore商店預登也同步開啟（安卓商店預登將於近期開放，敬請期待），前往官方FB與事前登錄頁面參與活動即送雙橙將和最高1190抽，還有機會獲得iPhone15pro、PS5、遊戲月卡、1億銀錠等多重好禮！預約達成100萬人時還將為全員解鎖地區專屬限定裝扮，趕快搶先預約！
集結兄弟預建聯盟，共同瓜分百萬獎金
《三國：戰地無疆》將在公測後開啟「百萬獎金聯盟爭霸賽」，活動獎金高達100萬新台幣，單個聯盟最高可獨得 35 萬的現金！
立即前往官方社群或預約頁參與預創盟活動，共同搶佔聯盟名字，搶先一步獲得更多遊戲開荒資源，與歃血為盟的戰友並肩奪下最高獎金！
《三國：戰地無疆》事前預約活動火熱進行中，想要了解更多相關遊戲資訊及玩法內容，請密切關注《三國：戰地無疆》官方粉絲團。