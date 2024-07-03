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特企／茶籽堂20週年　打造永續生態系　跨域共好

▲發布會合影嘉賓(左至右) 茶籽堂永續營運部總監張瑋珊、REnato Lab創辦人王家祥、格式設計展策負責人王耀邦、茶籽堂創辦人趙文豪Wood、聯合線上總經理官振萱、蘇澳鎮朝陽里里長李順義、朝陽社區發展協會理事長邱福來、藝術家Aguce、茶籽堂農業規劃師陳昱廷。（圖/茶籽堂提供）
▲發布會合影嘉賓(左至右) 茶籽堂永續營運部總監張瑋珊、REnato Lab創辦人王家祥、格式設計展策負責人王耀邦、茶籽堂創辦人趙文豪Wood、聯合線上總經理官振萱、蘇澳鎮朝陽里里長李順義、朝陽社區發展協會理事長邱福來、藝術家Aguce、茶籽堂農業規劃師陳昱廷。（圖/茶籽堂提供）

本報訊

茶籽堂共同響應「永續好日子，算我一份子」！於6月29日、30日在松山文化園區2號倉庫發表【茶籽堂20週年 土地永續生態系】五大面向的策略行動與影響力統計，發布會現場邀請永續生態系的關建夥伴REnato Lab創辦人王家祥、格式設計展策負責人王耀邦、蘇澳鎮朝陽里里長李順義和茶籽堂創辦人趙文豪到場，暢談產品設計的減塑思考、設計導入地方社區、城市店鋪的挑戰與創新。

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茶籽堂創辦人趙文豪談到，永續的表現方式不只是商品，必須從源頭開始改變，系統性解決產業鏈上的問題，從原物料、產地、產品設計、生產製造、到銷售體驗 。這8年逐步透過產品設計、契作農場、製油工序、城市店鋪、朝陽社區等五大面向，發展出自有的「土地永續生態系」。

於產品設計上，包裝材質以「減少、回收、再生」的永續循環準則，自2021年推出全產品新瓶器，以單一材質，選用回收再生塑料rPET，符合循環再生理念，持續朝向以100%產品「最大比例使用回收再製材質」的永續包裝目標。

REnato Lab創辦人王家祥提出在資源循環的路徑上，優先考量單一材質，以利促進回收、循環再生的可能性; 第二則是越高資源價值越容易流動，這是茶籽堂選用PET、玻璃、鋁材質的重要考量; 第三關於塑膠使用的原則，如何更聰明的使用達到源頭減塑的目的才是關鍵，在國際規範上，讓一次性的塑膠轉為可利用的模式，例如添加部分再生料，而茶籽堂瓶身超越國際規範選用100%再生料rPET，更於7月1日起在全台直營門市啟動空瓶回收行動，完善循環再生旅程。

茶籽堂的「城市店鋪」透過兩間品牌概念店型，期許能成為城市與土地之間的橋樑。城市中的土地店－永康街概念店，設計的初衷是在城市中創造土地的感受，由格式設計融入山林、土地的意象，包含窯燒的品牌視覺、水庫淤泥製成的洗手台; 以土地為概念而生的朝陽里海生活店， 在探索如何成為旅客走進朝陽社區的第一站，以及接軌茶籽堂與社區的重要橋樑，帶領更多人跟著茶籽堂回到土地，體驗不同的生活型態。它不僅是門市，更是體現里海生活計畫的示範場域 ，以共享租借服務，提供在地暢遊體驗用具、在地風土創意飲食、主題導覽等。

自2018年攜手社區發展協會，展開「朝陽社區復興計畫」，歷經四個階段，賦能地方、創新創業、新型態發展模式和未來持續邁向循環永續的產業共生社區。帶動社區從品牌識別、社區美學經營、空間改造、農學活動等多面向的活化。

茶籽堂土地永續生態系展更與兩大藝術家Aguce、CNFlower 西恩跨界合作展出，以自然萬物為源頭，圍繞來自世間萬物的能量漣漪共振，象徵茶籽堂生生不息的土地永續生態系，邀請民眾共襄盛舉，一窺茶籽堂回到源頭改變的永續思維、社區活化經營及一路走來的挑戰與創新，以五大面向帶動契作農民、消費者一起邁向永續生產、永續消費。

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