特企／茶籽堂20週年　打造永續生態系　跨域共好

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於產品設計上，包裝材質以「減少、回收、再生」的永續循環準則，自2021年推出全產品新瓶器，以單一材質，選用回收再生塑料rPET，符合循環再生理念，持續朝向以100%產品「最大比例使用回收再製材質」的永續包裝目標。
REnato Lab創辦人王家祥提出在資源循環的路徑上，優先考量單一材質，以利促進回收、循環再生的可能性; 第二則是越高資源價值越容易流動，這是茶籽堂選用PET、玻璃、鋁材質的重要考量; 第三關於塑膠使用的原則，如何更聰明的使用達到源頭減塑的目的才是關鍵，在國際規範上，讓一次性的塑膠轉為可利用的模式，例如添加部分再生料，而茶籽堂瓶身超越國際規範選用100%再生料rPET，更於7月1日起在全台直營門市啟動空瓶回收行動，完善循環再生旅程。
茶籽堂的「城市店鋪」透過兩間品牌概念店型，期許能成為城市與土地之間的橋樑。城市中的土地店－永康街概念店，設計的初衷是在城市中創造土地的感受，由格式設計融入山林、土地的意象，包含窯燒的品牌視覺、水庫淤泥製成的洗手台; 以土地為概念而生的朝陽里海生活店， 在探索如何成為旅客走進朝陽社區的第一站，以及接軌茶籽堂與社區的重要橋樑，帶領更多人跟著茶籽堂回到土地，體驗不同的生活型態。它不僅是門市，更是體現里海生活計畫的示範場域 ，以共享租借服務，提供在地暢遊體驗用具、在地風土創意飲食、主題導覽等。
自2018年攜手社區發展協會，展開「朝陽社區復興計畫」，歷經四個階段，賦能地方、創新創業、新型態發展模式和未來持續邁向循環永續的產業共生社區。帶動社區從品牌識別、社區美學經營、空間改造、農學活動等多面向的活化。
茶籽堂土地永續生態系展更與兩大藝術家Aguce、CNFlower 西恩跨界合作展出，以自然萬物為源頭，圍繞來自世間萬物的能量漣漪共振，象徵茶籽堂生生不息的土地永續生態系，邀請民眾共襄盛舉，一窺茶籽堂回到源頭改變的永續思維、社區活化經營及一路走來的挑戰與創新，以五大面向帶動契作農民、消費者一起邁向永續生產、永續消費。