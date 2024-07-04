Jontay Porter涉賭遭終身禁賽！4賭客狂賺3680萬　恐面臨刑事重罪

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根據聯邦檢察官的指控，24歲的Porter參與一項非法賭博，並對他提出重罪指控。起訴書指出，Long Phi Pham、Mahmud Mollah、Timothy McCormack和Ammar Awawdeh4名賭客，透過Porter的消息得知他將在兩場NBA比賽中故意提前退場。
這兩場比賽分別是1月26日對陣洛杉磯快艇隊和3月20日對陣沙加緬度國王比賽。檢察官表示，這些賭徒在獲取內線消息之後，進行大量投注，並透過Porter在場上的表現，賺取113萬美元（約合3680萬台幣）。
Porter於4月4日被NBA處以終身禁賽，因為他向賭客洩露球隊機密訊息，並為了賭博目的限制自己的出賽時間。聯盟表示，Porter也透過朋友的地下賭盤進行至少13次的投注，金額從15萬美元至2萬1965美元（約合71.5萬台幣）之間。
賭博成癮症難解 Porter賭掉生涯
目前Porter的律師Jeff Jensen並未對此做出回應與評論。他的律師上個月曾表示Porter「由於賭博成癮而陷入困境」，他也正在配合調查並尋求治療。
Porter身高約208公分，在加入NBA之前，他曾在密蘇里大學打球，但在2019年選秀會上落選，隨後在2020-21賽季與孟菲斯灰熊隊簽約，打了11場比賽，而上個賽季他轉戰多倫多暴龍隊，整季打了26場比賽。