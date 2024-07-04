4千年一遇美女《花間令》獻矇眼半裸吻 曝背後秘辛：男星快發瘋
擁有「4千年一遇的美女」稱號的中國新生代女演員鞠婧禕，攜手劉學義演出的古裝愛情懸疑劇《花間令》，近日討論度激增，鞠婧禕唯美豔麗的「惡女」形象一出，也在中國大陸引起仿妝的浪潮。日前鞠婧禕和劉學義接受採訪時，偷偷爆料劉學義為了劇中一幕「矇眼吻」的場面，痛苦的餓了兩天，拍完甚至差點脫水，她笑說男主角劇裡經常「發瘋」的原因，其實是餓壞了！
記者史平旭、楊慧玲／綜合報導
鞠婧禕、劉學義領銜主演的《花間令》，講述京城才貌雙全的御史與帶有醜陋傷疤的女子相愛，結婚當天卻被喜歡男主角的惡女強行換臉，被迫交換身分後，卻也因此逃過被殺害的命運，活下來的她決心找出真相的故事。在已曝光的幕後花絮中，鞠婧禕搶先爆料劉學義為了裸露上半身的鏡頭不知道餓了多久，劉學義聽後立刻搭腔：「我從前一天中午開始就不吃東西、不喝水，想讓身體更脫水一點，然後第2天還有健身，但導演又不是馬上拍，而是把所有脫的戲都留到那天，所以從早到晚都是餓著，餓到最後整個人都不好了。」坐在一旁的鞠婧禕聽聞也不忘cue戲裡的角色，笑說男主角劇裡經常「發瘋」的原因其實是餓壞了！
這場唯美的「矇眼吻」名場面，其實在拍攝的過程中遇到了不少困難，首先劉學義為「半裸上陣」空腹兩天外，鞠婧禕還爆料因為劉學義的眼睛被矇住了，所以在拍的時候嘴巴很難對上，她坦言其實沒有這麼簡單，所幸拍攝出來的效果還不錯。而畫面播出後，劉學義也被冠上「吻戲之神」的封號，他談及這場戲時謙虛表示並不是自己擅長，而是遇到會拍吻戲的導演與合拍的夥伴演員們，自己才是十分幸運。