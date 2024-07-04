特企／來自日本大塚製藥UL.OS登台　代言人鳳小岳推健康男士保養

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專為忙碌男性打造，滿足多重生活角色需求的健粧品，營造從容新體面！
成熟的男性往往肩負著多重社會與家庭角色的三明治族，一如代言人鳳小岳，同時是兒子、父親、伴侶、並為事業努力。他們的生活忙碌，常常無暇進行繁瑣的皮膚保養，然而「肌膚健康」才是呈現體面美麗肌膚的基石。 UL・OS承襲大塚製藥數十年的科研基礎，為三明治族打造維繫肌膚健康的「健粧品」，為忙碌的三明治族提供更便利與效率的肌膚健康基礎。
添加嚴選成分 效率保養，清潔保濕雙管齊下，氣質與體面兼具！
UL・OS登台首推機能淨味沐浴乳、AMP機能保濕乳/保濕液
台灣四季氣候多變，尤其夏日潮濕悶熱，加上工作忙碌壓力大、在外通勤奔波累積髒污，最容易引發肌膚狀況。皮膚專科醫師 曾德朋也指出，除了外在因素，因年齡增長導致的賀爾蒙變化、汗腺活動或新陳代謝下降等因素，也是體味、肌膚狀況頻發的主因。UL・OS機能淨味沐浴乳添加兩種有效成分，經實驗證實能抑制體味、汗味，並非刻意用香味蓋過異味，深受男士喜愛，沐浴後帶來自然乾淨的「好氣質」！
除了「氣質」，成熟男性也同樣注重「體面」，並且越來越注重以「健康」為基礎的肌膚保養；混合性敏感肌、又深受台灣氣候影響之苦的代言人鳳小岳分享：「身為混血兒，對台灣的潮濕悶熱實在很沒轍！臉部肌膚夏天容易泛紅、毛孔粗大，有時候敏感肌發作也會乾燥脫屑，為了維持肌膚良好狀態花了很多心思！皮膚基底的健康是最重要的基礎！」UL・OS AMP保濕乳和保濕液中的獨家保濕成分AMP（單磷酸腺苷）是一種細胞內信號分子，對於調節肌膚水分有顯著效果。無論是面對潮濕引起的油膩感還是冬季的乾燥，都需要獨家AMP保濕成分的調節、有效地維持肌膚的水分平衡，從而全天候保護肌膚，讓肌膚保持健康、展現從AM到PM的水潤光澤。