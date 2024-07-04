特企／僅此一場！別再錯過與美國首席AI HealthTech大師面對面

特企／來自日本大塚製藥UL.OS登台　代言人鳳小岳推健康男士保養

▲來自日本大塚製藥 男人系健膚專家UL．OS今正式登台上市 鳳小岳擔任品牌代言人。（圖／台灣大塚製藥提供）
▲來自日本大塚製藥 男人系健膚專家UL．OS今正式登台上市 鳳小岳擔任品牌代言人。（圖／台灣大塚製藥提供）

本報訊

來自日本大塚製藥的男人系健膚專家UL．OS於今日正式登台！大塚製藥以「健康肌膚是美麗肌膚的基石」為理念，專注於提供全面肌膚健康的解決方案。以健康科學為基礎，打造專為男士設計的UL・OS 「健粧品」，適逢台灣大塚製藥50週年，UL・OS甫上市即推出三支能因應台灣潮濕悶熱天氣所導致肌膚問題的解決方案 – 針對身體清潔、抑制異味的UL・OS機能淨味沐浴乳、以及含有獨家保濕成分AMP的UL・OS AMP機能保濕乳/保濕液，並延請體面質男鳳小岳擔任品牌代言人，分享如何維持好氣質、好體面的秘訣！

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男人系健膚專家UL・OS

專為忙碌男性打造，滿足多重生活角色需求的健粧品，營造從容新體面！

成熟的男性往往肩負著多重社會與家庭角色的三明治族，一如代言人鳳小岳，同時是兒子、父親、伴侶、並為事業努力。他們的生活忙碌，常常無暇進行繁瑣的皮膚保養，然而「肌膚健康」才是呈現體面美麗肌膚的基石。 UL・OS承襲大塚製藥數十年的科研基礎，為三明治族打造維繫肌膚健康的「健粧品」，為忙碌的三明治族提供更便利與效率的肌膚健康基礎。

添加嚴選成分 效率保養，清潔保濕雙管齊下，氣質與體面兼具！

UL・OS登台首推機能淨味沐浴乳、AMP機能保濕乳/保濕液

台灣四季氣候多變，尤其夏日潮濕悶熱，加上工作忙碌壓力大、在外通勤奔波累積髒污，最容易引發肌膚狀況。皮膚專科醫師 曾德朋也指出，除了外在因素，因年齡增長導致的賀爾蒙變化、汗腺活動或新陳代謝下降等因素，也是體味、肌膚狀況頻發的主因。UL・OS機能淨味沐浴乳添加兩種有效成分，經實驗證實能抑制體味、汗味，並非刻意用香味蓋過異味，深受男士喜愛，沐浴後帶來自然乾淨的「好氣質」！

除了「氣質」，成熟男性也同樣注重「體面」，並且越來越注重以「健康」為基礎的肌膚保養；混合性敏感肌、又深受台灣氣候影響之苦的代言人鳳小岳分享：「身為混血兒，對台灣的潮濕悶熱實在很沒轍！臉部肌膚夏天容易泛紅、毛孔粗大，有時候敏感肌發作也會乾燥脫屑，為了維持肌膚良好狀態花了很多心思！皮膚基底的健康是最重要的基礎！」UL・OS AMP保濕乳和保濕液中的獨家保濕成分AMP（單磷酸腺苷）是一種細胞內信號分子，對於調節肌膚水分有顯著效果。無論是面對潮濕引起的油膩感還是冬季的乾燥，都需要獨家AMP保濕成分的調節、有效地維持肌膚的水分平衡，從而全天候保護肌膚，讓肌膚保持健康、展現從AM到PM的水潤光澤。

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