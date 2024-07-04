全台僅156瓶！黑松獨家「麥克勞德28年威士忌」 搶百億洋酒商機
黑松看準百億洋酒商機，宣布與麥立得洋酒公司合作，總經銷麥克勞德單一麥芽威士忌，並且首次包桶，挑選一桶麥克勞德窖藏單桶（Macleod’s Vintage）經銷，僅限量156瓶，單瓶售價1萬6800元， 只有台灣喝得到。
記者鍾怡婷/綜合報導
黑松看準台灣百億洋酒商機，宣布與麥立得洋酒公司合作，總經銷麥克勞德單一麥芽威士忌。共計推出4款產區系列（Macleod’s Single Malt Scotch Whisky）與1款台灣限定的窖藏單桶系列（Macleod’s Vintage）。
窖藏單桶系列，是黑松首次包桶經銷，全台僅有156瓶，單瓶售價1萬6800元，開拓高階消費者市場。黑松表示「這是集團首次包桶做獨立裝，在準備上花了不少時間溝通，未來會看市場反應狀況，決定是否繼續堆出數量限定的高年份酒款。」
而產區系列單一麥芽威士忌，則是從極具聲望的單一麥芽威士忌酒廠中選瓶、裝瓶，每款威士忌都能夠代表其產地的獨特風味，包括高地、島嶼、低地、斯佩塞等四個產區，單瓶售價950元。
此外，金車噶瑪蘭慶祝品牌15周年，推出兩款2009年單一年份原酒。分別為「OLOROSO雪莉桶威士忌原酒」限量1萬5000瓶，以及「波本桶威士忌原酒」限量5000瓶，售價1萬2000。噶瑪蘭將台灣獨特的亞熱帶氣候轉變為釀酒優勢，將這批原酒陳釀15年，成就出層次豐富的風味。
雪莉桶層次豐富且細緻和諧，富含深沉雪莉果乾、奶梅、黑棗等蜜餞香氣，尾韻以淡雅香草帶出噶瑪蘭經典熱帶水果風味。而波本桶則有蜂蜜與糖漿香氣，入口後，濃烈熱帶水果芳香於恣意綻放，尾韻則帶出內斂木質的香甜感，引發許多消費者高度關注與熱烈詢問。
據悉，台灣2023年威士忌進口總金額驟升至新臺幣225億元；蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association, SWA）更公布2023年蘇格蘭威士忌出口台灣金額達3.41億英鎊（約140億台幣），成為全球第四大市場，可見台灣洋酒市場實力雄厚，各大酒商也卯足全力搶商機。