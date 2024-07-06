黃奇斌代言《權力之望》　八字金句一吐轉職情

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《NOWnews今日新聞》獨家訪問阿斌，他坦言自己是個遊戲咖，睡前經常都會花一兩個小時的時間打遊戲，平常除了運動類的遊戲，像《權力之望》這種角色扮演遊戲，也是他的愛好，這次受邀代言也非常開心，他笑著分享，《權力之望》的遊戲豐富度很有誠意跟多變性，大家都能找到符合自己的策略性戰鬥模式，而且裡頭的自由轉職玩法，更是讓他愛不釋手，阿斌笑說：「職業都會有職業倦怠，狙擊手玩膩了想玩近戰，這樣自由轉職很有趣」。
權力之望本身故事內有9個君主，這次阿斌作為權力之望中玩家勢力的代表，也不忘分享首次代言遊戲的心情，阿斌坦言感受跟心情都是初體驗 ，對於一切都感到很新奇，可以講很多以前不會講的台詞，遊戲代言的拍攝畫面也都很漂亮。阿斌還表示要讓身邊的家人、朋友，都來《權力之望》同樂，不斷強調：「我要看到他們都下載到手機裡！」
近期轉戰演員一職的阿斌，也分享了他的心情，他認為這兩年來充滿挑戰 ，因為走到新領域需要重頭摸索適應，當你有轉職，不論遊戲還是人生，視野就會不一樣。另外他也強調，目前電影、戲劇都有嘗試過，下半年會持續累積作品，不論是音樂還是戲劇，他都會繼續努力。
訪問的最後，稱職的《權力之望》代言人阿斌，也留下八字金句「生存不易，交給遊戲」，廣邀所有喜歡阿斌、喜歡角色扮演遊戲的玩家們，快來事前預約！
《權力之望》官方消息也指出，目前已經進入事前預約的最後倒數階段，PC預下載將於7月8日搶先開放，而最受關注的正式上市日期則是7月12日，有興趣的玩家千萬不要錯過！