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中醫大創新手術助咬合重建！第四期口腔癌患者　術後1月正常進食

▲一名菸酒檳榔不離身罹四期口腔癌患者，經中醫大創新手術幫助咬合重建且一個月即恢復正常進食。（圖／Shutterstock）
▲一名菸酒檳榔不離身罹四期口腔癌患者，經中醫大創新手術幫助咬合重建且一個月即恢復正常進食。（圖／Shutterstock）

記者林莞茜／綜合報導

一位48歲的唐先生時常菸酒檳榔不離身，長達二十多年。四年前發現右下齒齦有潰瘍，起初以為是牙周病不以為意，但潰瘍多月未癒合，經診所轉介至中國醫藥大學附設醫院牙醫部口腔顎面外科施皓醫師門診，經確診罹患第四期(T4b)口腔癌，接受手術切除及重建手術，咬合功能獲得完整保留，並且順利正常進食。

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▲施皓說明團隊如何以改良式「多特雷式手術」為唐先生重建顳顎關節。（圖／中醫大附醫提供）
▲施皓說明團隊如何以改良式「多特雷式手術」為唐先生重建顳顎關節。（圖／中醫大附醫提供）
中醫大附醫牙醫部口腔顎面外科主治醫師施皓表示，口腔癌即便手術切除腫瘤後，仍有可能會影響顏面外觀、吞嚥、語言等功能，降低生活品質。唐先生就診時切片報告顯示為侵犯顱底及後咽咀嚼肌群之第四期(T4b)口腔癌，經頭頸癌團隊會議討論後，決定採取先以手術治療合併術後放化療的方式，採用半邊下顎骨腫瘤廣泛性切除術，與頸部淋巴廓清術完整切除腫瘤、左大腿外側自由皮瓣，並以特殊設計之鈦金屬骨板進行重建，並以中醫大附醫口腔外科獨創的改良式多特雷式手術(Dautrey’s procedure)進行重建顳顎關節固定，可以維持下顎骨咬合完整度，使唐先生術後一個月回復正常咀嚼功能並且可正常進食。

據衛生福利部106年死因統計和國民健康署104年癌症登記資料最新統計，口腔癌居男性國人癌症發生數及死因第4位，每年發生人數約7千人、死亡人數約3千人，根據國健署統計，第一、二期五年存活率約為85%與75%，較嚴重的第三、四期為60%與37%。口腔癌第四期又可分為T4a與T4b，前者五年存活率約40%，後者則是癌症嚴重侵犯至顱底、後咽咀嚼肌群、以及包覆頸動脈等最嚴重的情況，存活率則會低至20%以下。牙醫部口腔顎面外科主治醫師施皓、耳鼻喉科林于婷醫師以及整形外科李建智主任等治療團隊，替唐先生使用的創新療法，也於2020年口腔外科年會全國經典病例高峰會獲得最佳病例報告，並於2021年刊登於國際知名SCI學術期刊Journal of Craniofacial Surgery。

牙醫部口腔顎面外科主治醫師施皓指出，此次治療重建成功乃是頭頸癌治療團隊通力合作的結果。口腔癌病人應早期發現，除戒除菸酒檳榔，避免不合假牙或銳利牙齒截面摩擦產生潰瘍外，若有超過三週未癒合之口腔潰瘍或頸部腫大硬塊持續數週，應儘速就醫尋求檢查，早期治療以便有最好的治療效果，讓口腔癌病人術後恢復正常咬合進食，不再是遙不可及的目標。

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