中醫大創新手術助咬合重建！第四期口腔癌患者　術後1月正常進食

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據衛生福利部106年死因統計和國民健康署104年癌症登記資料最新統計，口腔癌居男性國人癌症發生數及死因第4位，每年發生人數約7千人、死亡人數約3千人，根據國健署統計，第一、二期五年存活率約為85%與75%，較嚴重的第三、四期為60%與37%。口腔癌第四期又可分為T4a與T4b，前者五年存活率約40%，後者則是癌症嚴重侵犯至顱底、後咽咀嚼肌群、以及包覆頸動脈等最嚴重的情況，存活率則會低至20%以下。牙醫部口腔顎面外科主治醫師施皓、耳鼻喉科林于婷醫師以及整形外科李建智主任等治療團隊，替唐先生使用的創新療法，也於2020年口腔外科年會全國經典病例高峰會獲得最佳病例報告，並於2021年刊登於國際知名SCI學術期刊Journal of Craniofacial Surgery。
牙醫部口腔顎面外科主治醫師施皓指出，此次治療重建成功乃是頭頸癌治療團隊通力合作的結果。口腔癌病人應早期發現，除戒除菸酒檳榔，避免不合假牙或銳利牙齒截面摩擦產生潰瘍外，若有超過三週未癒合之口腔潰瘍或頸部腫大硬塊持續數週，應儘速就醫尋求檢查，早期治療以便有最好的治療效果，讓口腔癌病人術後恢復正常咬合進食，不再是遙不可及的目標。
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