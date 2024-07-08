周一開工！7-11燕麥拿鐵46元　全家拿鐵「第2杯7元」、手搖買2送1

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7-11慶祝全台第7000間「首府門市」開幕，7月10日至7月16日期間，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折，且結帳金額滿1000元有好禮4選1。今（8）日則是燕麥系列APP線上寄杯最後一天，大杯燕麥拿鐵51元、燕麥奶茶49元。
📍APP｜即日起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
🟡全家便利商店
全家今（8）日起限時3天，周一二三都有指定品項「第2件7元」，首推原價55元的大杯經典拿鐵，平均下來單杯只要31元，相當於5.6折逼近半價。今天也是全家每月8號的「一起喝茶8」，私品茶包含搖搖茶吧、福爾摩沙茶館，全系列同價位都享線上寄杯買2送1；咖啡控不能錯過周一單品日，單品咖啡線上寄杯第2杯9元。
📍門市｜7月8日至7月10日
◾大杯拿鐵第2杯7元，5.6折（原價55元、特價31元）
📍APP｜限7月8日至7月10日
私品茶同價位買2送1，6.7折，以下舉例換算：
◾荔枝貴妃紅茶買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾泰式綠奶茶買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾FMC指定瓶裝茶買2送1，6.7折
📍APP｜限7月8日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯冰泰式厚椰拿鐵3杯170元，6.7折（原價85元、特價57元）