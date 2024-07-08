本周咖啡優惠！7-11限今天「寄杯買10送10」　特大杯18元碾壓手搖

周一開工！7-11燕麥拿鐵46元　全家拿鐵「第2杯7元」、手搖買2送1

▲周一開工不優惠，超商咖啡優惠喝起來，7-11燕麥拿鐵46元，全家則有拿鐵第2杯7元、私品茶買2送1。（圖／業者提供）
▲周一開工不優惠，超商咖啡優惠喝起來，7-11燕麥拿鐵46元，全家則有拿鐵第2杯7元、私品茶買2送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

周一開工不憂鬱，如果不愛喝咖啡，今（8）日是全家便利商店每月8號的「一起喝茶8」，私品茶全系列只要同價位就買2送1，像是原價55元的泰式綠奶茶，單杯37元且可寄杯；此外，今起限時3天還有大杯拿鐵第2杯7元。7-11燕麥系列寄杯也只到今天，大杯冰燕麥拿鐵若自備杯子是46元，趕緊把握好康時間。

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🟡7-ELEVEN
7-11慶祝全台第7000間「首府門市」開幕，7月10日至7月16日期間，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折，且結帳金額滿1000元有好禮4選1。今（8）日則是燕麥系列APP線上寄杯最後一天，大杯燕麥拿鐵51元、燕麥奶茶49元。

▲7-11自7月10日起連續7天，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折。（圖／業者提供）
▲7-11自7月10日起連續7天，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）

▲7-11久違的燕麥拿鐵寄杯優惠，APP冰燕麥拿鐵7杯組360元。（圖／7-11提供）
▲7-11燕麥系列寄杯優惠至本周一。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家今（8）日起限時3天，周一二三都有指定品項「第2件7元」，首推原價55元的大杯經典拿鐵，平均下來單杯只要31元，相當於5.6折逼近半價。今天也是全家每月8號的「一起喝茶8」，私品茶包含搖搖茶吧、福爾摩沙茶館，全系列同價位都享線上寄杯買2送1；咖啡控不能錯過周一單品日，單品咖啡線上寄杯第2杯9元。

📍門市｜7月8日至7月10日
◾大杯拿鐵第2杯7元，5.6折（原價55元、特價31元）

▲（圖／全家提供）
▲7月8日至7月10日限時三天，大杯拿鐵、茶葉蛋第2件7元。（圖／業者提供）
📍APP｜限7月8日至7月10日
私品茶同價位買2送1，6.7折，以下舉例換算：
◾荔枝貴妃紅茶買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾泰式綠奶茶買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾FMC指定瓶裝茶買2送1，6.7折

▲全家每月8號的「一起喝茶8」登場。（圖／業者提供）
▲全家每月8號的「一起喝茶8」登場。（圖／業者提供）
📍APP｜限7月8日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯冰泰式厚椰拿鐵3杯170元，6.7折（原價85元、特價57元）

▲全家推出3款泰式飲品：泰式綠奶茶、泰式厚椰拿鐵、泰式厚椰可可。（圖／業者提供）
▲全家泰式綠奶茶、泰式厚椰拿鐵目前都有優惠。（圖／業者提供）

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