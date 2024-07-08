快衝全家！MLB大聯盟「6隊隊徽」變咖啡杯身　大谷翔平登熱狗堡盒

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不僅如此，大谷翔平、Aaron Judge（「法官」賈吉）、Fernando Tatis Jr.（小帝士）、Mike Trout（神鱒）、Ronald Acuna Jr.（阿酷）、Corbin Carroll（卡仔）等6大球星，以及MLB各球隊隊徽都成為視覺設計，熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋、大蕉點大號香蕉紛紛換上聯名新裝。
活動期間買全明星鮮食商品任1件，就可獲得1次抽獎機會，可抽MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，內容包含搶手的總冠軍賽門票，還有美國雙人來回機票與住宿旅遊金，價值達20萬元。會員APP則同步推出MLB周邊商品點數加價購，用800點會員點數加896元，或20萬點可免費換MLB潮流棒球帽。
🟡7-ELEVEN
7-11慶祝全台第7000間「首府門市」開幕，7月10日至7月16日期間，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折，且結帳金額滿1000元有好禮4選1。今（8）日則是燕麥系列APP線上寄杯最後一天，大杯燕麥拿鐵51元、燕麥奶茶49元。
📍APP｜即日起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）