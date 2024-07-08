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快衝全家！MLB大聯盟「6隊隊徽」變咖啡杯身　大谷翔平登熱狗堡盒

▲全家便利商店成為MLB台灣官方指定合作夥伴，7月10日至8月20日採三階段輪番推出6款球隊隊徽聯名杯款。（圖／業者提供）
▲全家便利商店成為MLB台灣官方指定合作夥伴，7月10日至8月20日採三階段輪番推出6款球隊隊徽聯名杯款。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

MLB粉絲快到全家集合！美國職棒大聯盟賽事如火如荼進行，最大亮點全明星賽將於7月17日開打，全家便利商店首度和MLB合作，7月10日至8月20日分三階段，輪番推出6款球隊隊徽杯款，且大谷翔平等人氣球星也登上熱狗堡盒。活動期間買任一全明星鮮食商品，就可抽價值20萬的MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組。

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MLB精彩賽事開打，全家成為MLB台灣官方指定合作夥伴，7月10日至8月20日期間，Let’s Café咖啡杯身輪番推出聯名杯款，有洛杉磯道奇隊、洛杉磯天使隊、紐約洋基隊、亞特蘭勇士隊、聖地牙哥教士隊、亞歷桑納響尾蛇隊共6款，特大杯則推出美國職棒大聯盟30隊隊徽大集合款式。

▲全家Let’s Café推出限定聯名杯款共6款，特大杯則推出美國職棒大聯盟30隊隊徽大集合款式。（圖／業者提供）
▲全家Let’s Café推出限定聯名杯款共6款，特大杯則推出美國職棒大聯盟30隊隊徽大集合款式。（圖／業者提供）
不僅如此，大谷翔平、Aaron Judge（「法官」賈吉）、Fernando Tatis Jr.（小帝士）、Mike Trout（神鱒）、Ronald Acuna Jr.（阿酷）、Corbin Carroll（卡仔）等6大球星，以及MLB各球隊隊徽都成為視覺設計，熱狗堡盒、熱狗袋、夯番薯袋、大蕉點大號香蕉紛紛換上聯名新裝。

活動期間買全明星鮮食商品任1件，就可獲得1次抽獎機會，可抽MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，內容包含搶手的總冠軍賽門票，還有美國雙人來回機票與住宿旅遊金，價值達20萬元。會員APP則同步推出MLB周邊商品點數加價購，用800點會員點數加896元，或20萬點可免費換MLB潮流棒球帽。

▲全家熟食區商品與大蕉點大號香蕉換上MLB限定包裝。（圖／業者提供）
▲全家熟食區商品與大蕉點大號香蕉換上MLB限定包裝。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
7-11慶祝全台第7000間「首府門市」開幕，7月10日至7月16日期間，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折，且結帳金額滿1000元有好禮4選1。今（8）日則是燕麥系列APP線上寄杯最後一天，大杯燕麥拿鐵51元、燕麥奶茶49元。

▲7-11自7月10日起連續7天，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折。（圖／業者提供）
▲7-11自7月10日起連續7天，指定飲品任選2件7.9折、任選4件7.5折。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，6.9折（原價110元、特價76元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，6.9折（原價75元、特價51元）


周一開工！7-11燕麥拿鐵46元　全家拿鐵「第2杯7元」、手搖買2送1

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