宛宛兒停紅燈驚見變態！陌生男車內對她DIY 本人飆髒話：要吐了
知名網紅宛宛兒外型火辣、個性直率，經常在IG分享辣照、日常，沒想到先前她卻無奈透露自己碰上變態，只是在路邊等紅燈，就發現有人在車上盯著她「DIY」，讓她氣到當場狂飆髒話，油門一踩直接離開，「我剛吃的都要吐了！」
記者吳昕蓓／綜合報導
宛宛兒在Threads上發文表示，日前停紅燈時，有輛汽車停在她旁邊，駕駛搖下車窗叫了她兩聲「小姐」，沒想到她一轉頭，就看到對方在打手槍，對方還叫她要看，讓她瞬間覺得十分噁心，氣得狂罵髒話，「X！噁爆了！我油門狂催跑掉！XX！我剛吃的都要吐了！」她的遭遇引發網友熱烈討論。
不少網友都為宛宛兒抱不平，「下次遇到要說，不要在路上玩針，戳到會很痛」、「妳沒跟他說你的那麼小你有感覺嗎？哈」、「不怕不怕，應該拿出手機拍下現行犯與車號，然後直奔警察局報案」、「頭殼有什麼問題，天啊，立馬記車牌錄影報警」、「請比手勢，然後邊笑邊嫌棄的離去，他的心裡陰影面積會擴展。」
事實上，宛宛兒今年（2024）2月才開出月薪3萬5千元的助理職缺，引發網路討論，她也透露收到上百則訊息，滑都滑不完，還遇到一位應徵者，非常誠實地說自己擁有「偷竊」前科，讓她嚇到急忙婉拒，還有面試的人直接A走30元，最後才順利找到一名長相俊秀的帥氣小鮮肉，她也不時會分享和助理私下互動的一面。