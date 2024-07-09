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三度參賽！Bogie大可奪台灣冠軍　11月代表台灣出戰世界總決賽

▲三度參賽！最終由擅長Waacking、Voguing的Bogie（大可），一路過關斬將，奪下Red Bull Dance Your Style 台灣年度冠軍。（Red Bull 提供）
▲三度參賽！最終由擅長Waacking、Voguing的Bogie（大可），一路過關斬將，奪下Red Bull Dance Your Style 台灣年度冠軍。（Red Bull 提供）

記者廖聿偉/綜合報導

年度最炸的街舞派對 Red Bull Dance Your Style台灣大賽，在台北市信義區ATT 4 FUN 前廣場熱鬧登場，活動現場人氣爆棚，共同見證全台最強舞者誕生。最終由擅長Waacking、Voguing的Bogie（大可），一路過關斬將，獲得現場觀眾評審的青睞，奪下台灣冠軍的寶座。他將於11月9日代表台灣前往印度孟買，全球舞者同台競技、爭奪世界第一的榮耀

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街舞盛事 Red Bull Dance Your Style 是一場無差別舞風的即興對抗賽，全台頂尖舞者以流行歌曲即興迎戰對手。冠軍賽由三度挑戰大賽舞台的 Bogie（大可）對戰來自 IP LOCKERS 的 Benson（陳炳勲）。Bogie不僅與對手Benson俏皮互動，更以強力的上肢力量使出揮臂動作、各迅速的旋轉和轉身，在最後一回搭配 DJ 播放的經典華文舞曲《三天三夜》，完美展現 Waacking、Voguing 的流暢舞姿，其華麗的手勢和精湛的舞技將全場氣氛推向最高潮，最終奪下 2024 年度台灣冠軍。

今年剛滿27歲、參加過三屆 Red Bull Dance Your Style 的冠軍 Bogie（大可）表示：「我無法相信我做到了！今天真的非常緊張，感覺自己就像是情緒角色『阿焦』。但是因為我熱愛表演，這個舞台就是最能展現我的地方！感謝所有觀眾的支持和信任。」Bogie 認為自己獲勝的關鍵在於做自己，享受比賽。對於即將代表台灣前往印度孟買參加世界總決賽，他也期許自己：「我希望透過我的舞蹈，讓世界看到台灣，讓大家知道有一位來自台灣的 Waacker。」

Bogie奪冠、獲印度孟買世界總決賽門票

去年擔任參賽者的異鄉人，今年以觀眾「評審」的身份回到現場，他在會後分享：「今年的氛圍真的很棒，因為在鬧區街頭表演，舞台離觀眾很近，感覺特別親切。而且 DJ 放的都是大家耳熟能詳的歌曲，觀眾都很有共鳴。舞者們不僅對歌曲的掌握非常到位和觀眾之間的互動也更多，讓整個比賽更有趣。」

街舞賽前由Red Bull 3Style冠軍DJ DINPEI為賽事暖場，以及叱咤舞壇多年 Old Jeans 一登場即掀起觀眾歡呼，展現整齊畫一的動作，帶動觀眾席的熱情。賽事中DJ Afuro George以流行音樂隨機出題，舞者們輪番對尬，舞動不同曲風，包含日韓及西洋流行歌，舞曲、嘻哈、饒舌輪番播送，也有華語經典周杰倫經典說唱曲《本草綱目》、男團ENERGY爆紅的《星期五晚上》引爆全場跟唱、隨旋律搖擺成為一場以舞蹈音樂碰出的派對。

自2019年起舉辦，Red Bull Dance Your Style 本屆集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、Tutting、Popping、Locking 多元舞蹈風格，各舞風的佼佼者參賽輪番對抗，匯集全台各擅不同舞風、獨具魅力的舞者，有街舞男神之稱的Popping Ed（田一德）、多位藝人御用舞者YaChun雅君（徐雅君）、北中南三校校園冠軍等16名舞者輪番較勁。

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