三度參賽！Bogie大可奪台灣冠軍　11月代表台灣出戰世界總決賽

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今年剛滿27歲、參加過三屆 Red Bull Dance Your Style 的冠軍 Bogie（大可）表示：「我無法相信我做到了！今天真的非常緊張，感覺自己就像是情緒角色『阿焦』。但是因為我熱愛表演，這個舞台就是最能展現我的地方！感謝所有觀眾的支持和信任。」Bogie 認為自己獲勝的關鍵在於做自己，享受比賽。對於即將代表台灣前往印度孟買參加世界總決賽，他也期許自己：「我希望透過我的舞蹈，讓世界看到台灣，讓大家知道有一位來自台灣的 Waacker。」
Bogie奪冠、獲印度孟買世界總決賽門票
去年擔任參賽者的異鄉人，今年以觀眾「評審」的身份回到現場，他在會後分享：「今年的氛圍真的很棒，因為在鬧區街頭表演，舞台離觀眾很近，感覺特別親切。而且 DJ 放的都是大家耳熟能詳的歌曲，觀眾都很有共鳴。舞者們不僅對歌曲的掌握非常到位和觀眾之間的互動也更多，讓整個比賽更有趣。」
街舞賽前由Red Bull 3Style冠軍DJ DINPEI為賽事暖場，以及叱咤舞壇多年 Old Jeans 一登場即掀起觀眾歡呼，展現整齊畫一的動作，帶動觀眾席的熱情。賽事中DJ Afuro George以流行音樂隨機出題，舞者們輪番對尬，舞動不同曲風，包含日韓及西洋流行歌，舞曲、嘻哈、饒舌輪番播送，也有華語經典周杰倫經典說唱曲《本草綱目》、男團ENERGY爆紅的《星期五晚上》引爆全場跟唱、隨旋律搖擺成為一場以舞蹈音樂碰出的派對。
自2019年起舉辦，Red Bull Dance Your Style 本屆集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、Tutting、Popping、Locking 多元舞蹈風格，各舞風的佼佼者參賽輪番對抗，匯集全台各擅不同舞風、獨具魅力的舞者，有街舞男神之稱的Popping Ed（田一德）、多位藝人御用舞者YaChun雅君（徐雅君）、北中南三校校園冠軍等16名舞者輪番較勁。