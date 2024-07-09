淨宗導師上淨下空老和尚圓寂二週年紀念活動7/12登場

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全球多地淨宗學會導師、聯合國教科文組織淨空之友社永久榮譽主席上淨下空老和尚畢生講經說法62年，一生致力於宗教教育與中華傳統文化教育，特別重視倫理、道德與因果普世教育的推動，以傳統文化教育敦厚社會風氣，建立禮義家邦，團結宗教與族群，做出多元和諧榜樣。為小及個人事業成就與家庭和諧，乃至於社會安樂與世界和平，均帶來了持久的正能量，也向國際社會展示了傳統文化所蘊含的巨大的教化力量。
「上淨下空老和尚圓寂週年紀念會」會場設置總長36米的圖文展板，分成三個區塊，展現了老和尚百年歲月的精華，內容涵蓋大事年表、生平與貢獻、圓寂讚頌佛事紀要及各界迴響。為緬懷師恩，報答眾生恩，紀念會將舉辦兩場冥陽兩利的三時繫念法會，希望通過法事共修，匯聚大眾清淨、慈悲的念力，為世界注入強大的正能量。
老和尚畢生倡導「教學為先」，為繼承老和尚的志業，永續不斷，大會特別策劃五場座談會，邀請海、內外各界嘉賓共同參與，希望通過探討學習老和尚對佛教、傳統文化教育、宗教團結、世界和平等方面的貢獻，使後世弟子以及各方志士仁人得以更深刻地體會老和尚的精神，掌握核心方向，跟隨老和尚的足跡，砥礪前行。
紀念會閉幕日，主辦方將特別邀請桃園市國樂團，演出《憶故人》《三寶歌》《淨公導師讚》等曲目，傳達緬懷與感恩之心，傳承與延續之願。活動連結：https://reurl.cc/bVvADX。