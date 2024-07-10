北市公布2023十大死因！事故傷害再次進榜　男性死亡率是女性2倍

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針對事故傷害，北市衛生局指，在死亡的426人中，以跌倒（落）131人（占30.8%）最多，其次為運輸事故傷害118人（占27.7%）；與前一年相較，死亡人數以跌倒（落）增加33人（+25.2%）最多。
依性別觀察，2023年北市男性死亡人數為1萬1243人，是女性9312人的1.2倍，而十大死因死亡率除腎炎、腎病症候群及腎病變以女性較高外，其餘皆以男性較高，其中事故傷害男性死亡率為女性的2.2倍差距最大，另慢性下呼吸道疾病（1.9倍）、COVID-19（1.6倍）、肺炎（1.5倍）死亡率亦明顯高於女性。
依年齡觀察，女性死亡人數65歲以上占比為85.5%，高於男性的79.4%。十大死因除癌症外，其餘死因65歲以上人數占比皆以女性較高。女性死亡年齡中位數為83歲，較男性多5歲。
分析各年齡層前3位死因，15~24歲為自殺、事故傷害、癌症；25~44歲為癌症、自殺、心臟疾病；45~64歲為癌症、心臟疾病、腦血管疾病；65歲以上為癌症、心臟疾病、肺炎。
2023年北市十大癌症，則為（1）氣管、支氣管和肺癌、（2）結腸、直腸和肛門癌、（3）女性乳癌、（4）肝和肝內膽管癌、（5）前列腺（攝護腺）癌、（6）胰臟癌、（7）胃癌、（8）口腔癌及非何杰金氏淋巴瘤、（10）卵巢癌。
依年齡觀察，癌症死亡年齡中位數73歲，較所有死因81歲提早8歲，十大癌症的卵巢癌（61.5歲）、女性乳癌（66歲）及口腔癌（66歲）死亡年齡中位數更為年輕。
北市衛生局強調，癌症已超過50年居北市首位死因，慢性疾病更占十大死因中的7項，市民應多注重自己和家人健康，落實良好生活型態，並定期健康篩檢、預防接種。