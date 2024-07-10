▲台南住宿｜不管是獨旅或是想省錢，這幾間台南青年旅館都是你的最佳選擇！

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艸祭Bookin
【文青首選！來去書櫃睡一晚】最低每晚850元起
艸祭Bookin是一間以書店為主題的青年旅館，旨在「延續書的生命」。旅館內充滿了珍藏已久的老物件和豐富的藏書，為閱讀愛好者提供了理想的休憩場所。每個床位設計成私密的小天地，讓你在一天的探索後擁有獨處的時光。寬敞的公共空間鼓勵旅客交流互動，無論是烹飪、談天說笑，還是展示才藝，這裡都能滿足你與來自各地旅人交流的需求。艸祭Bookin致力於創造一個兼具個人獨處和社交互動的舒適環境，讓你在台南的每一刻都充滿書香和人情味。
地址：台南市中西區南門路71號
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Times Inn
【2023全新開幕智能自助入住】最低每晚680元起
Times Inn位於台南中西區，是一間2023年全新開幕的智能自助入住青年旅館，提供適合背包客的膠囊房和適合家庭的四人房。每間房間經過精心設計，力求為住客提供舒適的住宿體驗。旅館一樓設有公共空間和自助商店，方便旅客購買日常所需。位於台南市區的便利位置，讓你輕鬆前往各大景點。無論是商務旅行還是休閒旅遊，Times Inn都是理想的住宿選擇，提供高質感的環境和智能自助入住的便捷。
地址：台南市中西區西門路一段703巷8號
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Oinn Hotel & Hostel 巷弄輕旅
【每個床位都有電視可以看】最低每晚422元起
Oinn Hotel & Hostel是台灣在地創新連鎖品牌，成立於2020年。每個床位都配有個人電視，讓你在私密空間中也能享受娛樂。公共空間是一個開放的社交場所，你可以在這裡與其他旅人分享夢想和創意，參與各種策展和活動，甚至只是放鬆什麼都不做。Oinn Hotel & Hostel致力於為每位旅人提供交流與創意實現的平台，讓你在旅途中尋回自我，用自己的方式重新定義旅程。這裡不僅是一個住宿的地方，更是一個充滿創意和人情味的交流空間。
地址：台南市中西區文和街29號
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福憩背包客棧
【讓你像回到家一樣舒適】最低每晚550元起
福憩背包客棧有兩間分館，一間是緊鄰林百貨、美術館二館的緣憩館，青旅本身是日治時期的老透天所改建，所有床架都是原木打造，因此在空氣中都能聞到淡淡的原木香。另一館和平館則是位在海安路商圈，距離美食天堂的國華街走路只要3分鐘，難怪假日總是一位難求！就連外國遊客也大愛，可見他有多熱門了吧～
地址：
和平舘 – 台南市中西區和平街91號 >立即訂房- 和平舘
緣憩舘 – 台南市中西區中正路70號 >立即訂房- 緣憩舘
樂客背包客棧
【復古裝潢濃濃的台南味】最低每晚1,000元起
樂客背包客棧以台南的元素打造，花磚、藍染的裝飾，呈現台南獨特的文化。一樓大廳是個充滿人文的舒適空間，後方有著大大的LOCAL，還能享受陽光照透。樂客背包客棧提供獨旅的旅人入住，也歡迎單車騎士，包棟的三五好友也沒問題喔！
地址：台南市中西區海安路二段259巷33號
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U.I.J Hotel & Hostel – 友愛街旅館
【高級背包房！設計感滿滿】最低每晚2,200元起
友愛街旅館位在台南精華地段，附近有台南著名古蹟、必訪美食街，是許多人來台南住宿的第一選擇。光是外觀就相當有設計感的友愛街旅館，將門口的屋簷設計成廟宇的樣子，大廳看似工業風，但也將紅磚、小碎石地的古台南元素融合，稱為設計旅館當之無愧，大家可以依照自己的喜好看是要入住青旅的房型，或是較有私人空間的雙人房，並且附有停車場，真的必須住一次看看！
地址：台南市中西區友愛街115巷5號
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掘旅青年旅舍
【高質感的工業風乾淨明亮】最低每晚660元起
位在台南後火車站的掘旅青年旅舍，交通位置方便，附近也有很多美食，不會交通工具的人來也很ＯＫ。掘旅整體走的是溫馨的工業風，一樓大廳還有共用廚房，開放式吧檯設計，很適合青旅的旅人性質，讓大家可以晚上小酌一杯邊聊天。此外房型部分也很多元，女生宿舍、男生宿舍、混宿，如果想要更多私人空間，也有三人、四人房可以選擇，重點是價錢很佛心，老闆將自己在國外的青旅經驗，回台創造也帶給喜歡青旅的旅人一個很棒的選擇。
地址：台南市東區育樂街161號
>立即訂房-台南掘旅青年旅舍
365.合日旅所
【老宅改建保留歷史的痕跡】最低每晚500元起
由老房子改建的合日旅所，保留著榻榻米、老花樣式的磁磚，處處彌漫歷史氣息。加點日式與工業風的設計，是大家不曾見過的台南樣貌，有多人混宿的背包客房，也有雙人房，旅宿整體給人神秘又緩慢的調性。不強調這裡有什麼，而是等待也期待旅人來這裡發現什麼，很推薦獨自旅行時後入住，安排與自己相處的時光。
地址：台南市中西區西門路二段365巷5號
>立即訂房-365.合日旅所
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原文出處 : ReadyGo 台南住宿｜不管是獨旅或是想省錢，這幾間台南青年旅館都是你的最佳選擇！
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