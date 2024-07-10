李洪基患罕病「臀部全是死肉」！羞曝1關鍵影響病情：想要新屁股
南韓歌手李洪基近日受友人宋恩伊的邀請，上了網路節目《開一輛車》，兩人過去在FNC娛樂是前輩與後輩的關係，不過至今感情依然非常要好，除了一起去參觀新大樓，也在節目中聊了很多事情。其中，李洪基在節目裡也提到自己屁股的狀況，害羞的透露臀部目前全是死肉，「這個疾病跟賀爾蒙有關，只要男性賀爾蒙下降的話，就可以有所緩解了。」宋恩伊甚至爆料李洪基曾經許願想要「新屁股」，掀起關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
李洪基過去經常有著屁股痛和屁股流血的困擾，他本來以為可能是長痔瘡的關係，不料看醫生後才知道原來自己是得了罕見疾病「化膿性汗腺炎」，而且嚴重的時候他得隨身帶著備用內褲來替換，一旦發作痛起來，他坐著也痛、站著也痛，真的飽受病痛折磨。
李洪基也透露，自己目前就是做好防護措施，並害羞表示：「不知道該開心還是難過，但男性賀爾蒙下降的話，症狀就會緩解，因為這個疾病會受到賀爾蒙影響。」而宋恩伊也在節目中爆料李洪基曾經在聖誕節時許願說自己最想要的禮物是「新屁股」，李洪基也透露自己的臀部現在上面都是傷痕跟手術留下的疤痕，無奈感嘆：「都是死掉的肉」。
事實上，李洪基在2023年時曾上過聊「化膿性汗腺炎」的醫療頻道，他希望可以透過自己身為公眾人物的力量，呼籲那些患有相同疾病的人都可以勇敢的去看醫生，不要因為害羞而拖延就醫導致情況變得更糟，他也透露目前這個疾病沒有特效藥，只能積極就醫看診，並做好預防措施，讓病情不要惡化。