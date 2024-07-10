大嘴巴解散8年復出？愛紗鬆口「目前沒計畫」曝Line群組真實動態
日籍女星千田愛紗曾是「大嘴巴」主唱，擁有超高人氣，近來鮮少出現在螢光幕前，今（10）日她為台美混血女星黃鈺琳（奶黃）主持的三立《Linking 368 Taiwan恁去台灣》首播記者會站台，先前Energy睽違20年合體，愛紗也被問到「大嘴巴」有沒有機會合體，對此，她直接回覆：「目前沒有這個規劃。」透露他們群組的動態。
記者吳昕蓓／綜合報導
愛紗曾在2007年和懷秋、坂本宗華、薛仕凌組成「大嘴巴」出道，但已經在2016年解散，最近因為Energy熱潮，許多當年的偶像團體都被詢問是否有可能復出，愛紗也不例外，被問到「大嘴巴」還有可能合體嗎？愛紗直言：「有很多人在問，但目前沒有這個規劃，有聯繫，可是大家都很忙，沒有聊過這件事。」
愛紗坦言，雖然「大嘴巴」有個群組，但他們沒有那麼頻繁聊天，大家都忙於工作，這時一旁的奶黃才意識到愛紗大有來頭：「你們在講我才知道妳是！我剛來台灣的時候都在聽你們的歌！」奶黃透露，大嘴巴是她的童年，從11歲就開始聽他們的音樂，竟然沒意識到偶像就在自己身邊。
另一方面，愛紗2019年和周洺甫離婚，如今已經過了3年，她身邊也悄悄出現新歡，但她本人對此十分低調，被問到感情問題，愛紗也僅透露：「現在都是心情都很好，整個狀態我覺得都是蠻健康的，非常滿意現在的生活。」