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夏季限定！歐美爆紅「Red Bull小藍罐」台灣初登場　超商第2件6折

▲Red Bull去年歐美熱銷的全新口味「六月莓風味」，即起在台灣限時開賣。（圖／Red Bull提供）
▲Red Bull去年歐美熱銷的全新口味「六月莓風味」，即起在台灣限時開賣。（圖／Red Bull提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

近日出現極端高溫，消暑飲品紛紛推出消暑限定商品，Red Bull特別引進去年歐美爆紅熱銷的「六月莓新口味」，以冰爽的天空藍啞光造型小藍罐即起在台灣開賣，全家也限時推出第2件6折優惠，全聯則12日優惠4入208元。七喜汽水則在夏日推出限定包裝，使用100%環保再生塑料，透明瓶身搭配清新氣泡碳酸飲，讓視覺和味覺同時感受冰涼消暑的快感！

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Red Bull去年歐美熱銷的全新口味「六月莓風味」，即起在台灣限時開賣，開罐的瞬間，淡淡的櫻桃與紅葡萄香氣撲鼻而來，喝起來帶有藍莓、蔓越莓等酸甜滋味，不僅解膩還伴隨著淡淡花香尾韻，加上冰鎮後氣泡飲的順暢感，對於喜歡嚐鮮的民眾來說，獨特清新的「莓果風暴」不能錯過。

並且歡慶夏季限定口味開賣，明（10）日起至8月20日於Family Mart全家便利商店購買兩瓶即享有第二件六折優惠；全聯福利中心也於7月12日至8月8日，開跑「Red Bull 六月莓250ml」4入組嚐鮮價208元優惠。

▲消暑「小藍罐」！Red Bull Summer Edition 六月莓風味新上市。（圖／Red Bull提供）
▲消暑「小藍罐」！Red Bull Summer Edition 六月莓風味新上市。（圖／Red Bull提供）
此外，今年夏季消暑限定飲品，還有國民飲料品牌「七喜汽水」，宣布推出全新限定環保瓶包裝，成為台灣碳酸品類中，首支使用100%環保再生塑料的「透明系碳酸飲」品牌，透明瓶身更輕盈消暑，結合檸檬水果切面線條以及象徵水果氣泡感的空心圓圈圖案，完美詮釋「七喜汽水」的清爽檸檬風味與獨特新鮮感。

七喜汽水夏季限定包裝，即起在全台7-11獨家販售，並且7月10日起至7月16日限定，兩件79折、四件75折優惠（優惠活動以門市為準）。

▲七喜汽水今日宣布推出全新限定環保瓶包裝。（圖／七喜汽水提供）
▲七喜汽水今日宣布推出全新限定環保瓶包裝。（圖／七喜汽水提供）

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